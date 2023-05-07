Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

Такие предположения были. Дело в том, что Трамп слишком харизматичен, он буквально подавляет других кандидатов (трампизм – новое явление в республиканской партии). Сторонники Трампа – это своеобразная секта. Они верят в каждое слово, что он говорит. Он выступает как телепроповедник. Что касается возраста, дело же не в Байдене и Трампе, а дело в общей тенденции. Американский истеблишмент отбирает тех, кого продвигает. Можно посоветовать одну из популярных книг, она в 1969 году вышла, Ирвина Шоу «Богач, бедняк», где показано, как они специально буквально моделируют тех, которых потом продвигают. Олигархи, которые остаются в тени. Я не смотрел новый состав Сената, прошлый состав Сената США был самым пожилым в истории: 64 года – средний возраст сенатора. Это о чем говорит? Что олигархия перестала доверять новому поколению американцев, то есть они продвигают тех, кто замаран чем-то, на кого есть определенный компромат, кто увяз в этих связях истеблишмента. В чем вызов Трампа? Оказалось, что выходец из этой среды правящих кругов может бросить ей вызов, если он достаточно самостоятелен. Поэтому феномен Трампа породил определенную неуверенность в этом истеблишменте вашингтонском.

Надежда Сасс:

Давайте обратим внимание на уровень доверия – рейтинг нынешнего президента США Байдена. Так выглядит рейтинг одобрения его работы.