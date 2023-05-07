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«Сторонники Трампа – своеобразная секта». Будет ли матч-реванш между Байденом и Трампом? Объяснил Гигин

07 мая 2023 18:40
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.  

«Сторонники Трампа – своеобразная секта». Будет ли матч-реванш между Байденом и Трампом? Объяснил Гигин-1

Надежда Сасс, СТВ
Вы могли предположить, что в 2024 году мы увидим своего рода матч-реванш, потому как ключевыми кандидатами являются от демократов Байден, от республиканцев – Трамп?  

«Сторонники Трампа – своеобразная секта». Будет ли матч-реванш между Байденом и Трампом? Объяснил Гигин-4

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог: 
Такие предположения были. Дело в том, что Трамп слишком харизматичен, он буквально подавляет других кандидатов (трампизм – новое явление в республиканской партии). Сторонники Трампа – это своеобразная секта. Они верят в каждое слово, что он говорит. Он выступает как телепроповедник. Что касается возраста, дело же не в Байдене и Трампе, а дело в общей тенденции. Американский истеблишмент отбирает тех, кого продвигает. Можно посоветовать одну из популярных книг, она в 1969 году вышла, Ирвина Шоу «Богач, бедняк», где показано, как они специально буквально моделируют тех, которых потом продвигают. Олигархи, которые остаются в тени. Я не смотрел новый состав Сената, прошлый состав Сената США был самым пожилым в истории: 64 года – средний возраст сенатора. Это о чем говорит? Что олигархия перестала доверять новому поколению американцев, то есть они продвигают тех, кто замаран чем-то, на кого есть определенный компромат, кто увяз в этих связях истеблишмента. В чем вызов Трампа? Оказалось, что выходец из этой среды правящих кругов может бросить ей вызов, если он достаточно самостоятелен. Поэтому феномен Трампа породил определенную неуверенность в этом истеблишменте вашингтонском.  

Надежда Сасс: 
Давайте обратим внимание на уровень доверия – рейтинг нынешнего президента США Байдена. Так выглядит рейтинг одобрения его работы.  

«Сторонники Трампа – своеобразная секта». Будет ли матч-реванш между Байденом и Трампом? Объяснил Гигин-7

Видим, что рейтинг неодобрения на данный момент составляет 52 %.  

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# Международная политика # Вадим Гигин # Надежда Сасс # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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