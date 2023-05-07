«День Победы выдумал Путин». Как соседние страны уничтожают исторические факты?

Учения еще раз доказывают и показывают, что мы готовы к самым разным сценариям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но сегодня вместе с военной подготовкой все большее значение приобретает информационная составляющая.

А на историческом фронте уже давно идет настоящая война, которую развязали бывшие союзники. На неделе был нанесен очередной удар по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. На юго-западе Польши снесли памятник благодарности Красной армии.

При этом в местном Институте памяти – по идее, эта организация должна бороться против народной амнезии – заявили, что это вовсе не памятник, потому что относится к событиям, которых не было. По мнению польских историков, в 1945 году не было ни освобождения, ни героев от Красной армии.

Проблемы с памятью наблюдаются и у латвийских политиков. На неделе бывший президент этой страны заявил, что в его детстве – а господину Затлерсу 68 – такого праздника, как День Победы, не было, мол, его выдумал Путин. Ну, в Латвии действительно уже не первый год запрещают отмечать 9 Мая. А вместо ветеранов Великой Отечественной организовывают шествия офицеров СС и в центре Риги демонстрируют фашистскую символику.