Здоровается с пустотой и выступает по шпаргалкам. Несмотря на это Байден продолжает битву за душу Америки

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Старт избирательной гонки в США. Джо Байден решил продолжать битву за душу Америки – объявил о намерении бороться за второй президентский срок. В случае успеха в день инаугурации ему будет 82 года и он обгонит сам себя в рейтинге самых пожилых глав США, вступающих в эту должность. Соответственно, к моменту окончания полномочий, если все пойдет штатно, Байдену стукнет 86. Но проблема в данном случае не в возрасте, а в когнитивном состоянии президента и кандидата, который здоровается с пустотой, слышит голоса и забывает, где находится. Об этом и не только детальнее в нашем сюжете.

Самый возрастной действующий президент в истории США и глава Белого дома с самыми низкими рейтингами – Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Главным конкурентом, по мнению экспертов, станет экс-президент США Дональд Трамп, которого могут выбрать не столько из-за его достижений, сколько из-за отсутствия других альтернатив. Однако кое в чем 80-летнему президенту США проиграет любой кандидат. Это бесчисленное количество ошибок в речи и странные поступки, которые не раз заставляли общественность и СМИ усомниться в когнитивных и умственных способностях главы Белого дома.

Чтобы не упасть в грязь лицом во время выступления, Байден часто использует шпаргалки, которые то и дело мелькают на фото журналистов во время официальных речей. Однако даже подсказки не помогают американскому лидеру избежать казусов. Так, в июне 2022 года Байден нечаянно перевернул карточку, на которой была написана подробная инструкция, вплоть до элементарных действий «войти в зал» и «сесть на свое место».

А через месяц президент США вновь поразил общественность, прочтя не только заготовленный текст, но и инструкцию к нему.

Джо Байден, президент США:

Конец цитаты. Повторите строку. Женщины не лишены избирательной... или политической власти. Еще одна излюбленная тема в СМИ – сколько раз Джо Байден путал названия стран и городов. Например, во время прошлого саммита АСЕАН в Пномпене Байден поблагодарил Колумбию вместо Камбоджи за председательство в организации. Досталось и Украине. В своих речах американский лидер уже успел переименовать Херсон в иракский город Эль-Фаллуджа, а Мариуполь – в Метрополь. И обвинил Владимира Путина во вторжении в Россию. Джо Байден:

Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны.

Знаменит Джо Байден и из-за сверхспособностей. Он заявлял, что лично беседовал с человеком, который открыл инсулин около 100 назад. Еще больше тревогу зрителей и врачей вызывают ролики, на которых президент США буквально не понимает, где он находится, и теряется в пространстве. Так, в конце одного из выступлений Байден обратился к слушателям фразой «Да благословит вас всех Бог», после чего обернулся и подал руку пустоте.