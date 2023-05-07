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Политолог-американист о США: мы должны быть готовы к тому, чтобы не признать президентские выборы. Будет очередная фальсификация

07 мая 2023 18:26
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.  

Надежда Сасс, СТВ:
Нынешняя Америка – это страна кривых зеркал, где происходит своего рода приватизация правды. Кто-то считает, что он прав, его позиция является ключевой, а уже со мнением остальных никто и не согласен.  

Политолог-американист о США: мы должны быть готовы к тому, чтобы не признать президентские выборы. Будет очередная фальсификация-1

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия): 
Я долго работал в Америке, жил буквально в нескольких минутах езды от этого округа Филадельфии, на юге Нью-Джерси. Там была церковь Святого Николая. Сообщили, что их вынудили снять знак Русской православной церкви. Это вопрос к свободе слова. Я думаю, прихожане, причем американцы в четвертом, пятом поколениях, очень удивятся, что защитники первой поправки свободы слова так беспокоятся о клубе сатаны. В полном объеме то, что мы сейчас видим, – это игнорирование общественного мнения, это новелла определенная, потому что в Америке такого не было. Всегда была оглядка на выборы.  

Вы говорили, что кто-то думает о выборах. А они уже и о выборах не думают, потому что уже были переговоры с профсоюзами почтовых деятелей, учителей и так называемых тимстеров – устроил скандал в Конгрессе, поссорился с республиканцами, а это десятки миллионов людей. Поверьте мне, я сталкивался с такими людьми. Дисциплина у тимстеров в профсоюзах похлеще нашего партийного демократического централизма. Там люди голосуют, как по команде. Поэтому в данной ситуации мы с вами видим, что фактически выборов как таковых уже не будет.  

Я сейчас уже могу сказать, что мы должны быть готовы к тому, чтобы не признать текущие президентские выборы. Это будет очередная фальсификация, это будет очередной подлог. Я думаю, что мы ни в коей мере не должны признавать. Это первое. Второе. Я хочу сказать, что уже давно пора рассмотреть вопрос на упреждение, что Америку в полном основании можно уже объявить террористическим государством, потому что президент страны... Это не просто какая-то организация, какие-то агенты ЦРУ, которые устроили переворот в Чили, это не просто какие-то таинственные военные, которые занимались сделкой «Иран-контрас». Президент Байден на совещании конкретно дал приказ взорвать «Северный поток – 2». Я ссылаюсь сейчас на известного журналиста, которого мы все знаем, – Сеймур Херш. Я его помню прекрасно. Человек, который разоблачил и ковровые бомбардировки Вьетнама, и знаменитые сексуальные издевательства американских солдат над заключенными в тюрьме в Ираке. Поэтому мы сейчас сталкиваемся с этими реалиями. Констатируя все эти проблемы, нам пора уже подумать, что все-таки надо уже выходить из окопов, надо предпринимать свои решительные информационные атаки. Пока информационные.  

Политолог-американист о США: мы должны быть готовы к тому, чтобы не признать президентские выборы. Будет очередная фальсификация-4

Надежда Сасс: 
Опять же, про приватизацию правды. Вы вспомнили господина Херша. К сожалению, эта информация стала публичной, но в Америке никто никаких разбирательств не проводил и вряд ли проведет.  

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# Международная политика # Надежда Сасс # Рафаэль Ордуханян # Фотофакт

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