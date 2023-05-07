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Европа будет ещё больше зависеть от Америки. Какую выгоду получат от зерновой сделки США, Турция и Африка?

07 мая 2023 17:40
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Анонсированные на пятницу, 5 мая, переговоры по зерновой сделке не состоялись. Вместо полноценной встречи прошли предварительные консультации, и пока неясно, на каких условиях будет продлена зерновая сделка, срок которой истекает 18 мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Россия требует разблокировать поставки удобрений и аммиака, восстановить расчеты в SWIFT, но ситуация пока находится в тупике.  

Европа будет ещё больше зависеть от Америки. Какую выгоду получат от зерновой сделки США, Турция и Африка?-1

Еще один негативный фактор – падение цен на зерно. В рамках сделки Россия и так продавала его со скидкой, а украинская продукция поступала на рынок ЕС вообще без пошлин и выдавалась за местную. Произошел обвал цен примерно в два раза, и сегодня достигнут самый низкий уровень с 2021 года. Это означает, что, даже если зерновая сделка прекратится, ни Россия, ни Украина не смогут заработать на зерне.  

Европа будет ещё больше зависеть от Америки. Какую выгоду получат от зерновой сделки США, Турция и Африка?-4

Так кому же тогда выгодна сделка? Первый игрок – это Турция. Страна получила доступ к дешевому зерну, что важно на фоне тяжелых последствий от землетрясений и непростой предвыборной ситуации. При этом через Турцию идет параллельный импорт в Россию, и, как только в марте встал вопрос об отказе от сделки, турки начали блокировать грузы, идущие в РФ. Это значит, Москва не будет ссориться с Анкарой, а продолжит продавать зерно даже в убыток. Причина еще и в том, что Турция контролирует Черноморские проливы. Только с ее ведома можно попасть в Средиземное море и дальше в Атлантику.  

Европа будет ещё больше зависеть от Америки. Какую выгоду получат от зерновой сделки США, Турция и Африка?-7

Второй игрок, который получает выгоды от сделки, – это США. Дешевое зерно из Украины, попадая в Европу, начало разорять местных фермеров. В перспективе ЕС оставят без доступных российских и белорусских удобрений (их надо будет покупать по высокой цене) и одновременно завалят дешевым зерном. Если такая ситуация продлится 4-5 лет (а конца СВО пока не видно), то даже в плодородных странах Европы станет просто невыгодно что-либо производить. А ЕС полностью перейдет на импорт продовольствия (скорее всего, американского) и станет еще больше зависеть от США.  

А есть ли выгоды для России? Они неочевидны, но рано или поздно СВО закончится, и тогда встанет вопрос восстановления поставок. К этому моменту вся логистика, включая удобрения, будет завязана либо на Турцию, либо на собственные порты, и Запад не сможет, как раньше, взять и заблокировать российский экспорт.  

Европа будет ещё больше зависеть от Америки. Какую выгоду получат от зерновой сделки США, Турция и Африка?-10

И, наконец, зерновая сделка выгодна странам Африки. Несмотря на то, что они получали всего несколько процентов от объема зерна, из-за низких цен в Европе продовольствие, а также удобрения сегодня стоят дешево. То есть у бедных стран Африки сохраняется возможность купить по низкой стоимости продовольствие, пусть даже не у России, но таким образом избежать голода.  

# Международная политика # Фотофакт

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