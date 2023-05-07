Европа будет ещё больше зависеть от Америки. Какую выгоду получат от зерновой сделки США, Турция и Африка?

Анонсированные на пятницу, 5 мая, переговоры по зерновой сделке не состоялись. Вместо полноценной встречи прошли предварительные консультации, и пока неясно, на каких условиях будет продлена зерновая сделка, срок которой истекает 18 мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Россия требует разблокировать поставки удобрений и аммиака, восстановить расчеты в SWIFT, но ситуация пока находится в тупике.

Еще один негативный фактор – падение цен на зерно. В рамках сделки Россия и так продавала его со скидкой, а украинская продукция поступала на рынок ЕС вообще без пошлин и выдавалась за местную. Произошел обвал цен примерно в два раза, и сегодня достигнут самый низкий уровень с 2021 года. Это означает, что, даже если зерновая сделка прекратится, ни Россия, ни Украина не смогут заработать на зерне.

Так кому же тогда выгодна сделка? Первый игрок – это Турция. Страна получила доступ к дешевому зерну, что важно на фоне тяжелых последствий от землетрясений и непростой предвыборной ситуации. При этом через Турцию идет параллельный импорт в Россию, и, как только в марте встал вопрос об отказе от сделки, турки начали блокировать грузы, идущие в РФ. Это значит, Москва не будет ссориться с Анкарой, а продолжит продавать зерно даже в убыток. Причина еще и в том, что Турция контролирует Черноморские проливы. Только с ее ведома можно попасть в Средиземное море и дальше в Атлантику.

Второй игрок, который получает выгоды от сделки, – это США. Дешевое зерно из Украины, попадая в Европу, начало разорять местных фермеров. В перспективе ЕС оставят без доступных российских и белорусских удобрений (их надо будет покупать по высокой цене) и одновременно завалят дешевым зерном. Если такая ситуация продлится 4-5 лет (а конца СВО пока не видно), то даже в плодородных странах Европы станет просто невыгодно что-либо производить. А ЕС полностью перейдет на импорт продовольствия (скорее всего, американского) и станет еще больше зависеть от США. А есть ли выгоды для России? Они неочевидны, но рано или поздно СВО закончится, и тогда встанет вопрос восстановления поставок. К этому моменту вся логистика, включая удобрения, будет завязана либо на Турцию, либо на собственные порты, и Запад не сможет, как раньше, взять и заблокировать российский экспорт.