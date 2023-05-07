Рафаэль Ордуханян: «Неоглобализм закончится, когда мы избавимся от диктата англосаксов». Что не так с политикой США?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

«Политик думает о следующих выборах, а государственный деятель – о следующем поколении». Эти известные слова Джеймса Фримана Кларка мы привыкли воспринимать как аксиому для хорошего правления. Однако в Америке сейчас при власти политики, которые как раз думают о следующем поколении и даже поколениях. И проблема в том, какими они хотят сделать эти поколения людей и будут ли это вообще люди в привычном понимании. Как вы считаете, является ли верным утверждение, что поражение Байдена окончательно похоронит глобалистский проект, каким мы его знали в последние лет 10?

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

Нет, конечно, не похоронит, тем более в последние лет 10 это не классический глобализм, Америка при Трампе отходила от глобалистской концепции. Более того, на определенной стадии даже Китай стал более глобалистским, антипротекционистским, чем администрация Трампа. Другой вопрос, что в Америке происходит смена вех. Это то, что американские социологи обозначили как культурные войны. Это политкорректность, столкновение неолибералов, неоконсерваторов, даже парадигм будущего развития страны. Это то, что Америка не справилась с теми целями глобального лидерства, которые она ставила. Мы помним конец холодной войны, когда утверждалось, что наступает Pax Americana. Какой должен был быть мир? Безопасный, со стабильной экономикой, с открытыми границами – этого не только не произошло, но и США сами стали нарушать эти принципы. Давайте вспомним, где начался в 2007 году мировой экономический кризис? В США. Кто не справился с новыми угрозами, в частности с терроризмом? США. Кто не смог миру предложить идеологическую доктрину, на что они претендовали, о чем писал тот же Фукуяма, провозглашая конец истории? Это США, они не смогли учесть все культурные особенности. Еще раз говорю, что это было бы нормально, это естественно, что не получается, но дело в том, что они на это претендовали, они подняли этот флаг. И сейчас эти огрехи непосредственно пришли в сами Соединенные Штаты.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):

Неоглобализм закончится тогда, когда мы избавимся от диктата англосаксов в двух основополагающих сферах: финансы и информация. Пока еще они доминируют в этом, пока они еще будут диктовать свою повестку. Конечно, мир уже не будет таким, но тем не менее эти два основополагающих фактора, которые, к сожалению, сейчас играют в пользу современных глобалистов. Мы неоднократно говорили, что Байден – лишь спикер, человек, который озвучивает.