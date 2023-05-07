«Политика должна быть шоу». Сатанинские вещи, «зелёная» повестка – Гигин о том, как в США управляют людьми
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Какую Америку будем строить? Слова Байдена, что предстоит битва за душу Америки. Чтобы окончательно никто не сомневался, какая борьба и за что идет в мире под геополитическими и прочими лозунгами, – вот свежая новость.
Федеральный суд Восточного округа Пенсильвания обязал образовательную администрацию округа Saucon Valley этого же штата разрешить проводить на территории подопечных и школ встречи внеурочного клуба сатаны. Иск к управлению образования подал Satanic Temple Inc. И правовое сопровождение обеспечивал печально известный американский Союз гражданских свобод, нанимающий с 1920 года лучших юристов для продвижения откровенно антихристианской повестки через систему юстиции: от продвижения прав ЛГБТ до устранения стендов с 10-тью заповедями из помещения судов. Решение судьи по иску сатанистов либералы из этой организацией уже объявили подтверждением святости свободы слова, совести в США. Недавно аналогичное решение суд принял и в Вирджинии.
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:
Я вам вопрос задам: вы помните, как звали девочку с косичками, которая продвигала «зеленую» повестку?
Надежда Сасс:
Грета Тунберг.
Вадим Гигин:
А кто-то о ней сейчас слышит?
Надежда Сасс:
Естественно нет.
Вадим Гигин:
Это вещи одного порядка: гендерная идентичность и просто лютые сражения. Там же врачей убивали: делать женщинам аборты или нет. Сейчас эти сатанинские вещи, «зеленая» повестка – это манипулятивные вещи с целью отвлечь общественное мнение от реальных проблем, которые волнуют США. Это часть олигархической системы, которая является одним из методов, призванных управлять общественным мнением. Перед США стоят реальные задачи, в том числе экономические: нарастающая бедность населения, уменьшение трудоспособного населения в целых штатах, даже возьмите Пенсильванию, которая голосовала за Трампа, где просто вымирают сталелитейные города и поселки, это проблемы крупных американских городов. И целый ряд других вопросов. Вот вся эта дребедень призвана отвлечь внимание. Интересно же порассуждать о гендерах.
Надежда Сасс:
Неужели вы не читаете, что на самом деле вызов брошен Богу?
Вадим Гигин:
А вы считаете, что те олигархические группы военно-промышленные действительно это интересует? Нет. Это же кости. Надо людям дать то, что будут обсуждать. Политика должна быть шоу. Должно быть меньше государственных деятелей, а больше политических. А политический – это тот, который говорит не о реальных проблемах, что пытается делать Трамп зачастую. Почему он высмеивает демократов, которые постоянно эту идеологию пропихивают? Он саму постановку вопроса критикует. В чем идеология «Сделаем Америку снова великой»? Я не большой сторонник Трампа, но тем не менее он говорит, что нужно разговаривать и ставить во главу угла реальные проблемы простого американца. Это не значит, что рабочего сталелитейного или автомобильного завода.
Какие проблемы даже Джейк Салливан в своем последнем выступлении обозначил? Это уменьшение конкурентоспособности американской продукции, уменьшение рабочих мест, отставание технологическое, которое наметилось, соответственно, они уступают лидерство Китаю – это реальные проблемы, которые стоят перед американским обществом. Именно из-за неразрешенности этих проблем США постепенно теряют лидерство. Но если их ставить, то как избиратель ответит? «Давайте менять политическую систему, которая выдвигает таких лидеров, как Байден, Нэнси Пелоси, давайте менять устройство государства». Но никто не хочет, чтобы была такая постановка вопроса, поэтому вот вам церковь сатаны, вот вам гендер, еще что-нибудь. Главное, чтобы пипл это хавал.
Надежда Сасс:
От этого зависит и будущее наших поколений, по крайней мере, американских, мы хотя бы от этого изолированы.
Вадим Гигин:
Кто сказал, что мы от этого изолированы? Америка же сохранила гегемонию. Она же сохранила военное, финансовое господства и идеологическую культуру. Что, Голливуд утратил способы влияния на весь мир? Что, американский шоу-бизнес не так популярен? Утрачивает, но, извините, Болливуд выпускает больше фильмов, но пока место Голливуда не занял. Российская киноиндустрия, как и белорусская, тоже пока еще, мягко говоря, сильно отстает, а европейцы выпускают скорее фестивальное кино. Это по-прежнему Америка, и она транслирует эти «ценности».
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