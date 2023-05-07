Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Какую Америку будем строить? Слова Байдена, что предстоит битва за душу Америки. Чтобы окончательно никто не сомневался, какая борьба и за что идет в мире под геополитическими и прочими лозунгами, – вот свежая новость. Федеральный суд Восточного округа Пенсильвания обязал образовательную администрацию округа Saucon Valley этого же штата разрешить проводить на территории подопечных и школ встречи внеурочного клуба сатаны. Иск к управлению образования подал Satanic Temple Inc. И правовое сопровождение обеспечивал печально известный американский Союз гражданских свобод, нанимающий с 1920 года лучших юристов для продвижения откровенно антихристианской повестки через систему юстиции: от продвижения прав ЛГБТ до устранения стендов с 10-тью заповедями из помещения судов. Решение судьи по иску сатанистов либералы из этой организацией уже объявили подтверждением святости свободы слова, совести в США. Недавно аналогичное решение суд принял и в Вирджинии.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

Я вам вопрос задам: вы помните, как звали девочку с косичками, которая продвигала «зеленую» повестку? Надежда Сасс:

Грета Тунберг. Вадим Гигин:

А кто-то о ней сейчас слышит? Надежда Сасс:

Естественно нет. Вадим Гигин:

Это вещи одного порядка: гендерная идентичность и просто лютые сражения. Там же врачей убивали: делать женщинам аборты или нет. Сейчас эти сатанинские вещи, «зеленая» повестка – это манипулятивные вещи с целью отвлечь общественное мнение от реальных проблем, которые волнуют США. Это часть олигархической системы, которая является одним из методов, призванных управлять общественным мнением. Перед США стоят реальные задачи, в том числе экономические: нарастающая бедность населения, уменьшение трудоспособного населения в целых штатах, даже возьмите Пенсильванию, которая голосовала за Трампа, где просто вымирают сталелитейные города и поселки, это проблемы крупных американских городов. И целый ряд других вопросов. Вот вся эта дребедень призвана отвлечь внимание. Интересно же порассуждать о гендерах. Надежда Сасс:

Неужели вы не читаете, что на самом деле вызов брошен Богу?