Ставку сделали на террор. В чём медийная сила режима Зеленского?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Информационный фронт новой холодной войны – тема нашей сегодняшней программы. В знаменитом советском фильме о военных разведчиках есть такой диалог между актерами, играющими офицеров немецкой разведки Абвер: «Но это же детский лепет, примитив. Кто в такое поверит? – Качественная дезинформация должна быть примитивной, как рисунок дикаря. Все поверили!» И последние события, связанные с продолжающимся конфликтом в Украине, доказывают, что жертвами дезинформации и пропаганды по-прежнему становятся миллионы. Хотя ее приемы все так же примитивны. А смазкой для пропагандистской машины служит кровь. О разрастающейся в нашем регионе информационной войне пойдет речь в нашей программе. Ольга Александровна, сила все еще в правде?

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Безусловно. Сила в правде была, есть и будет. Наверное, единственное, что спасет мир, – это правда.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

Конечно, правда – это самое страшное оружие, причем сокрушающее все преграды. Но правду надо уметь донести. Надежда Сасс:

Дмитрий, как вы считаете, сила все еще в правде?