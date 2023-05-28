Ставку сделали на террор. В чём медийная сила режима Зеленского?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить».
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Информационный фронт новой холодной войны – тема нашей сегодняшней программы. В знаменитом советском фильме о военных разведчиках есть такой диалог между актерами, играющими офицеров немецкой разведки Абвер: «Но это же детский лепет, примитив. Кто в такое поверит? – Качественная дезинформация должна быть примитивной, как рисунок дикаря. Все поверили!»
И последние события, связанные с продолжающимся конфликтом в Украине, доказывают, что жертвами дезинформации и пропаганды по-прежнему становятся миллионы. Хотя ее приемы все так же примитивны. А смазкой для пропагандистской машины служит кровь. О разрастающейся в нашем регионе информационной войне пойдет речь в нашей программе.
Ольга Александровна, сила все еще в правде?
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
Безусловно. Сила в правде была, есть и будет. Наверное, единственное, что спасет мир, – это правда.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:
Конечно, правда – это самое страшное оружие, причем сокрушающее все преграды. Но правду надо уметь донести.
Надежда Сасс:
Дмитрий, как вы считаете, сила все еще в правде?
Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской политической партии «Держава»:
Безусловно. Если бы это было не так, то американские корпорации не блокировали бы так YouTube-каналы тех лидеров мнений, оппозиционных политиков и средств массовой информации. А так мы видим, что тоталитарная цензура на Западе – это то, чем они борются с правдой.
Надежда Сасс:
В чем, на ваш взгляд, медийная сила режима Зеленского, его команды – в частности чудовищно лгать либо в скорости принятия решений, инициативности? Сегодня достаточно часто приходится слышать, что российская медиамашина работает слабо. Если мы будем говорить о победах на информационном фронте, то есть еще над чем работать. В чем сила украинской медиамашины?
Дмитрий Василец:
Здесь ни для кого не секрет, что англосаксы, а именно они сейчас стоят за всеми процессами, которые сейчас в Украине, к сожалению, идут, негативные. Стоит отметить, что они всегда нацеливались именно на страх, они всегда управляют страхом. У них такая колониальная политика, колониальный подход, поэтому мы видим, что ставку натовские страны в плане управления внутри Украины сделали именно на террор. А когда уже начались серьезные боевые действия, когда Российская Федерация включилась в полноценную военную операцию с натовскими странами, и сейчас идет противостояние, то здесь мы видим, что уровень репрессий усилился многократно именно против украинского народа.
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