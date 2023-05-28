«Мы говорим о миллионах потерянных рабочих мест». Что произойдёт с Америкой в случае дефолта?

А сейчас к вопросу более чем на 30 триллионов долларов. Эта цифра, которую так просто не вмещает даже наша студия, – размер госдолга США. Как вы уже поняли, он огромный и готовится пробить очередной потолок, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Как стало известно сегодня, 28 мая, Джо Байден подписал соглашение с республиканцами, чтобы окончательно не обнулиться. Ведь эта огромная цифра висела как дамоклов меч над американской экономикой не одну неделю. Принять окончательное решение мешали в первую очередь политические разногласия. Хотя на кону стояло благополучие не только США, но и мировой финансовой системы.

В то же время сложности в экономике испытывает не только Америка, а еще и первая экономика Европы – Германия. Показатели ФРГ – худшие среди стран «Семерки». К рецессии страну привел энергокризис. Причем за последние пять кварталов только в двух наблюдался хоть какой-то рост. Об этом говорится в статье Bloomberg, опубликованной на неделе. К энергетическому кризису добавилось ослабление технологической базы и демографические сложности. На проблемы Берлина слетелись вашингтонские ястребы, которые на этом еще и зарабатывают. США продает газ Германии втридорога, переманивает крупнейших производителей. BMW уже перенес базу за океан. Но чтобы решить эти проблемы, нынешнему руководству ФРГ нужна политическая воля, а ее явно не хватает. Так а хватит ли в итоге США, разбирались наши корреспонденты.

Три. Два. Один. Дефолт. Обратный отсчет, запущенный в США, – проблема номер один: и для правительства, и для самих американцев. Как в сказке, уже в полночь 5 июня Америка рискует снова превратиться в тыкву. Эдакое волшебство по-золушковски устроил политистеблишмент США. И теперь уберечь страну от экономического апокалипсиса может только хрустальная туфелька, которая придется впору и главе Белого дома, и Конгрессу. Но какова же цена вопроса и кто все-таки спасет Америку?

Уберечь страну от целого ряда финансовых проблем могло бы повышение и без того рекордного госдолга в 31 триллион долларов. В таком случае все системы продолжили бы функционировать как раньше, а жители и дальше получали бы бонусы в виде соцвыплат. Но вот незадача: конфликт интересов. Республиканцы и так назвали госдолг беспрецедентным и значительно повышать его не хотят. А Байдену нужны деньги, чтобы и дальше спонсировать военные конфликты. Ну, и не испортить (хотя куда уж) репутацию в преддверии президентских выборов.

Джо Байден, президент США:

В этом заключалась работа моего первого срока – бороться за нашу демократию. Я знаю, кем я хочу, чтобы вы были. Нам нужно закончить начатое.

Вопреки расхожему мнению, правительство США доллары не печатает, этим занимается Федеральная резервная система. А страна, получая деньги из воздуха, тратит их, ни в чем себе не отказывая. Чтобы схема работала и дальше, госдолг надо повышать. Обычно это происходит формально и планово, дважды в год. Но сейчас проблема лежит даже не в экономической плоскости, а в политической.

Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей:

Когда демократы пришли к власти, это одна из причин, по которой у нас возникла эта проблема. Они так сильно увеличили расходы, что теперь мы тратим больше, чем когда-либо. У нас самый большой долг. Накануне Байден и Маккарти заключили предварительное соглашение о потолке госдолга. Но праздновать рано. Теперь документ должны одобрить обе партии Конгресса.

Джо Байден:

Наши переговорные группы завершат работу над законодательным текстом, и соглашение будет передано в Палату представителей и Сенат Соединенных Штатов. Я настоятельно призываю обе палаты немедленно принять соглашение. И вот тут тоже могут быть проблемы. Демократы уверены, что налоги для предприятий нужно увеличить. Республиканцы против. А пока конгрессмены спорят друг с другом, в Белом доме озвучивают печальные экономические последствия в случае, если те не договорятся.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

Дефолт будет иметь катастрофические последствия для каждой части этой страны. Мы говорим о миллионах потерянных рабочих мест, опустошенных пенсионных счетах и рецессии.

Впрочем, Байден волнений не разделяет. И настраивается на благополучный исход дела. А если что-то пойдет не так, Джо как опытный политик заранее нашел виноватых, переведя стрелки на республиканцев в Конгрессе.

Джо Байден, президент США:

Я не могу гарантировать, что они [республиканцы] не спровоцируют дефолт. Я изучаю четырнадцатую поправку Конституции на предмет того, какие есть полномочия у президента, чтобы найти способ избежать дефолта.

А вот переложить ответственность, когда речь зайдет о многомиллиардных расходах на Украину, у Байдена получится вряд ли. Уж слишком теплой была встреча с Зеленским на саммите «Большой семерки» в Хиросиме. А тем временем у американцев возникают вопросы.

Сегодня утром, пройдя два квартала, чтобы выпить кофе, я прошел мимо шести бездомных. Напомните мне еще раз, почему мы тратим все наши государственные ресурсы на нацистов в Украине? В американской экономической потасовке мнение еще одного ключевого игрока – Министерства финансов – вообще не учитывается. Между тем, там также настаивают на повышении госдолга. Угрозу развития ситуации по худшему сценарию Джанет Йеллен изложила даже на бумаге, отправив несколько писем конгрессменам. Но те на предостережения даже не отреагировали.

Джанет Йеллен, министр финансов США:

Весьма вероятно, что у нас закончатся ресурсы для выполнения всех обязательств правительства в начале июня. Положение дел неприемлемое. Оно угрожает экономике США, угрожает финансовым рынкам.

Минфин США отсрочил дефолт до 5 июня. Однако на деле общая неопределенность может затянуться до августа. И все это время фондовый рынок США будет испытывать серьезные трудности. Хотя и без того проблем в американском экономическом секторе хватает. Акции компаний дешевеют, скоро их начнут скупать спекулянты. Вот кто точно рад и затягиванию конфликта, и истерике в СМИ. Кажется, скоро обратный отсчет до банкротства запустят и американские бизнесмены.

Акции нескольких региональных кредиторов упали после краха First Republic Bank, который стал третьей крупной жертвой крупнейшего кризиса, поразившего банковский сектор США с 2008 года. Усугубляет ситуацию и тот факт, что все больше стран отказываются от доллара. Что это значит для США? Утрату тотального контроля. Ведь если платежи в долларах, то они обязательно проходят через американские банки, тогда Штаты могут заморозить активы или ввести санкции. Но с появлением альтернативной валюты экономическая гегемония Вашингтона закончится.