О том, что планы на Беларусь у Варшавы есть, уже даже не стесняясь, говорят польские политики. Так, экс-замминистра обороны Польши заявил, что страна готовится к восстанию в Беларуси. По его словам, в нем могут участвовать белорусы, которые в настоящее время воюют на стороне Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но пока польские политики, настоящие и бывшие, так активно переживают за нашу страну и готовятся навести тут порядок, в Польше процветает черный рынок оружия. На неделе местная газета сообщила, что за 2022 год поток оружия и боеприпасов из Украины в Польшу вырос практически в шесть раз. Уже давно эксперты поднимали вопрос о том, что непонятно, где оружие, которое поставляют Киеву, в итоге выстрелит. Судя по всему, на прицеле Европа.
Еще одна статья на эту тему вышла во французском издании Atlantico. Автор статьи утверждает, что преступность в Восточной Европе растет из-за нелегальных поставок украинского оружия и наркотиков. Вернее, это оружие не украинское, а европейское. Просто его прячут, а затем перепродают.
Ситуация в Украине действительно выходит из-под контроля. Некоторые действия Киева заставляют задуматься даже главных провайдеров этого конфликта. Речь об атаке на Белгородскую область, которая произошла в начале недели.
22 мая в шесть утра начался массированный обстрел города Грайворон и одноименного погранпункта. Атака продолжалась до 11 часов. В это же время ВСУ начали обстрел села Козинка. По населенному пункту выпустили около 60 мин и столько же ракет из РСЗО. После чего в Козинку зашли 10 единиц бронетехники и пехота. Спустя час на территории приграничных районов Белгородской области был введен сигнал «Граница», а в территориальных органах МВД – сигнал «Крепость». Подразделения Минобороны и Росгвардии блокировали села, где находилась ДРГ. К вечеру силы ВСУ удалось оттеснить. На следующий день продолжилась зачистка территории, а местных жителей эвакуировали. К вечеру второго дня режим контртеррористической операции был отменен. ДРГ частично уничтожили. Специалисты отмечают, что российско-украинская граница полностью не оборудована, местами есть разрывы в пограничной полосе, отсутствуют инженерные сооружения, заграждения. Кроме того, необходима единая система для борьбы с ДРГ, чтобы моментально реагировать на их появление, для этого заранее должны быть выделены силы и средства.
Такого рода теракты – еще и информационная акция. После возвращения участники ДРГ дали большую пресс-конференцию для западных СМИ, где было заявлено, что они таким образом собираются начать в России гражданскую войну. Вероятно, таким образом хотели перебить эффект от сдачи Бахмута и заодно создать негативный фон перед саммитом ЕАЭС.
Но в этой ситуации больше тревожит сам факт пересечения российской границы. Очевидно, что границу постоянно прощупывают и ищут слабые места. Риск диверсий сохраняется и в Брянской области. Это вынуждает наше государство принимать дополнительные меры для охраны собственных рубежей.