В Европе растёт преступность из-за Украины, а Польша готовится к восстанию в Беларуси

О том, что планы на Беларусь у Варшавы есть, уже даже не стесняясь, говорят польские политики. Так, экс-замминистра обороны Польши заявил, что страна готовится к восстанию в Беларуси. По его словам, в нем могут участвовать белорусы, которые в настоящее время воюют на стороне Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но пока польские политики, настоящие и бывшие, так активно переживают за нашу страну и готовятся навести тут порядок, в Польше процветает черный рынок оружия. На неделе местная газета сообщила, что за 2022 год поток оружия и боеприпасов из Украины в Польшу вырос практически в шесть раз. Уже давно эксперты поднимали вопрос о том, что непонятно, где оружие, которое поставляют Киеву, в итоге выстрелит. Судя по всему, на прицеле Европа.

Еще одна статья на эту тему вышла во французском издании Atlantico. Автор статьи утверждает, что преступность в Восточной Европе растет из-за нелегальных поставок украинского оружия и наркотиков. Вернее, это оружие не украинское, а европейское. Просто его прячут, а затем перепродают.