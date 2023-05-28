«Наша главная задача – говорить правду». Ольга Шпилевская о роли белорусских СМИ в информационной войне

Надежда Сасс, СТВ: Ольга Александровна, я думаю, мы с вами на передовой информационного фронта и понимаем, с какими трудностями приходится сегодня сталкиваться – с изобилием фейков и способов манипуляции общественным сознанием. На ваш взгляд, какие методы борьбы сегодня может использовать белорусское медиасообщество, чтобы обезопасить общество?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы « САСС уполномочен заявить ».

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Для начала отвечу на вопрос, почему украинские СМИ как инструмент пропаганды работают эффективно. Важно, куда падают наши зерна, а почва (я имею в виду сознание украинцев) была подготовлена к тому, чтобы именно эти зерна падали в эту почву. То есть это история не про то, что они начали работать по-другому и народ пошел за ними, повелся, это история длительной подготовки сознания украинцев к тому, что они сегодня воспринимают и как они это воспринимают.

Что касается работы белорусского медиапространства, мы же тоже после 2020 года… Скажу, почему мы выиграли информационную битву в тот момент. Даже не потому, что мы были к этому готовы, а потому, что сознание белорусов не было готово к такому большому восприятию фейков и лжи, которые лились извне. Все-таки у нас большая часть населения верила государственным СМИ, они не утеряли доверие населения. Плюс государственные средства массовой информации в Беларуси остаются основными СМИ, а мы понимаем, что тот, кто владеет средством массовой информации, тот и задает риторику, тот и, грубо говоря, заказывает музыку. Так вот, государство никогда не действует против своего народа. Оно действует на объединение. Поэтому нам как СМИ сейчас работать просто. Наша главная задача – говорить правду. Хотя был такой момент… У чиновников есть такое: может быть, мы чего-то недоскажем или скажем об этом позже. Сегодня нам удалось и в этом плане переломать. Мы все – тот рупор, тот источник информации, который самую свежую информацию из первых уст доносит до потребителя.

Надежда Сасс:

Видите, насколько сложно простому обывателю понимать, где же правда. Ведь каждый, кто делится информацией, утверждает, что правда исключительно его.

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