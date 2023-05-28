«Фейки в последнее время хит сезона». Андрей Манойло об их роли в информационной войне

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации: Фейки в последнее время хит сезона. Как они появились в 2016 году, когда дезинформация была во время президентской кампании в США, когда Трамп избирался на свой первый срок, он же единственный, соединились с вирусными технологиями распространения, так они и не сходят с экранов телевизоров, все время звучат в СМИ.

Мы видели схему, где расписана пропаганда. Чтобы показать роль и место фейков в современной информационной войне, эта схема и сделана. Есть идеология, которая представляет собой систему идей. Есть пропаганда, которая не плохая и не хорошая. Пропаганда – это инструмент продвижения и распространения тех идей. Но при этом пропаганда делится на белую, серую и черную, в зависимости от степени чистоты или грязи в технологиях и приемах, которые там используются. И мы видим, что вот они делятся – три ветви. Обратите внимание, где находятся фейки. Это маленький квадратик в правом нижнем углу.

На фейки, которые являются очень узко специализированным инструментом информационно-психологического воздействия, с помощью которых людьми управлять нельзя, можно только создавать ажиотаж вокруг реального или мнимого информационного повода. Так вот, на фейки приходится менее 1 % от всего объема информационной борьбы. Если все специалисты, которых и так немного, кто разбирается в информационной войне, скопом бросаются разоблачать фейки, а украинская сторона, допустим, специально делает так, чтобы фейки были сделаны криво, косо, чтобы легко можно было увидеть несостыковки, разоблачить, прибежать к руководству и сказать: я победил сегодня 250 фейков, из них 249 беспилотных. Если все специалисты замыкаются на эти фейки, которые подбрасывают, то это значит, что все остальные фронты информационной войны остаются без защиты. И там как раз наносится удар.

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