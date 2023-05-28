Из каких источников белорусам получать информацию и можно ли отказаться от западных площадок?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Как тогда бороться, если сегодня есть медиаплощадки, которые созданы западным обществом? Мы говорим о YouTube, на котором тоже вещаем, когда нам приходится ломать эти алгоритмы, чтобы найти возможность донести правдивую информацию до зрителя. Есть Instagram, Telegram, и сегодня крайне сложно использовать все рычаги, которые предоставляют западные спецслужбы, потому как они, когда слышат нежелаемую информацию, готовы уничтожить, заблокировать любого человека, независимо от его охвата. Но как бороться? Тот же Instagram в России закрыли, но люди все равно пользуются. Что нужно? Создавать конкурентоспособные форматы?

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Я не соглашусь с тем, что не надо воевать на чужой площадке. Эта площадка есть, мы позволили ее создать. Мы ее холили, лелеяли сами же. Мы же туда пришли, притянули всех своих сограждан. Мы открыты этих площадок, и просто уходить оттуда – я, например, противница. Воевать нужно до последнего, и на этих площадках в том числе. Нужно делать все возможные варианты. В любом случае не надо думать, что все пользователи интернета – люди, которые потребляют только один вид информации. Сегодня, слава богу, многие понимают, что когда ты читаешь какую-то информацию, то надо посмотреть еще источники (а интернет это позволяет), чтобы что-то проверить или удостовериться. Поверьте, тот, кто ищет, тот всегда найдет. И те же жители ЕС, с которыми мне приходится общаться, находят способы, как россияне, зайти в Instagram, так и они, чтобы прочитать те же российские СМИ или увидеть их. Если мы оттуда их уберем, значит мы просто сдадимся на этой площадке. Этого делать нельзя. Да, нужно технологически тоже догонять, а в каких-то моментах и перегонять, пытаться искать какие-то новые способы коммуникации.

Ольга Шпилевская:

Но у нас есть одно оружие, которым мы после 2020 года начали пользоваться точно, это хорошо забытое дедовское оружие, если на то пошло, – это разговор глаза в глаза. У нас после 2020 года все госслужащие, все чиновники встали и пошли в коллективы. Вы улыбаетесь скептически. А я скажу, что очень много было скептиков, когда мы начинали этот процесс. Сейчас этих скептиков стало гораздо меньше, потому что когда ты приходишь в ту же молодежную аудиторию, которая реально сидит в социальных сетях и не смотрит БТ или любое другое государственное телевидение, не увидят нашу программу, но когда я к ним приду, то они меня увидят. Пускай вначале они относятся ко мне скептически, но я сделаю все для того, чтобы эту аудиторию разбудить, зерно сомнения я в эту аудиторию каким-то моментам, которым им внедряют через интернет, зароню. Они поймут, что есть альтернатива. Плюс это общение глаза в глаза. Я им всегда говорю: вы никогда не знаете, кто доносит вам информацию по ту сторону, вы этого человека не видите, а меня вы видите, вы видите мои глаза, вы понимаете, вру я вам или говорю правду.