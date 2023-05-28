Медведев ответил на слова американского сенатора Грэма об убийстве русских

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил американскому сенатору Линдси Грэму вспомнить судьбу политика из Америки Роберта Кеннеди, отметив, что заявление об убийстве русских он озвучил зря. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Грэм на встрече с украинским лидером Зеленским высказался по поводу русских и помощи со стороны Америки Киеву. Русские умирают, мы еще никогда не тратили средства так удачно, как на убийство русских, сказал он.

Медведев на это ответил, что в Штатах лишают жизни не только обычных граждан, но и сенаторов. В Америке это стало обычным делом. Зампред Совета безопасности Российской Федерации напомнил Грэму о том, что в итоге случилось с политиком Робертом Кеннеди, который был расстрелян, а также другими деятелями. В качестве примеров Медведев добавил в список такие имена, как Хьюи Лонг, Клемента Карлос Пинкни, Джон Мильтон Эллиотт, Уэйн Оуэнс и многих других.