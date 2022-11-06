США начали осуждать страны ОПЕК. Чем американцам не угодила Саудовская Аравия?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
С этого месяца страны ОПЕК начали сокращать добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Сокращение добычи черного золота поможет избежать очередного падения цен на него и сильной волатильности рынка, который необходимо сбалансировать перед сезонным снижением спроса. Соединенные Штаты увидели в этом «заговор» и «настоящую катастрофу» для себя и своей экономики.
Энтони Блинкен, государственный секретарь США:
Что касается будущих отношений с Эр-Риядом, мы рассматриваем ряд вариантов ответа и не будем делать ничего, что ущемляло бы наши интересы. Мы считаем это решение одновременно разочаровывающим и недальновидным. Тем более, что у нас есть глобальная экономика, которая сталкивается с рядом проблем.
Такая агрессия в сторону ближневосточных стран вполне объяснима. Сначала Америка просила ОПЕК нарастить добычу нефти, чтобы сбить цены на черное золото на мировом рынке. Таким образом Вашингтон хотел решить свои внутриэкономические проблемы: сдержать рост цен на бензин и усмирить стремительную инфляцию в стране. В ответ США получили совершенно противоположное решение, в результате которого стоимость нефти на рынке увеличится, как и инфляция в США. Такой расклад очень не устроил демократов во главе с Байденом. Особенно в преддверии выборов в Конгресс.
Маджид Аль-Сувайг, консультант по финансам и экономике (Саудовская Аравия):
Нефть – это товар, а не инструмент или оружие политического процесса. А нынешние реакции – это гневный ответ только из-за высоких цен на нефть или продукты нефтепереработки во всем мире и из-за инфляции в Америке, которая превысила 9 процентов. Поэтому они нашли для себя выход повесить свою неудачу на цены на нефть и на то, что делает ОПЕК.
Теперь Саудовская Аравия стала следующим врагом США после России и Китая. Ведь, как сказал Байден: «Теперь цены стали расти из-за того, что сделали россияне и саудовцы». Кроме того, решение ОПЕК сильно осложнит санкционную политику Вашингтона и Брюсселя против России. Так как заместить российскую нефть дополнительной добычей ресурса в арабских странах уже не получится.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:
Мы полагаем, что в соответствии с решением стран ОПЕК – они, безусловно, присоединяются к России. Это решение доказывает, что они согласовывают свою энергетическую политику с Россией. Это решение ОПЕК было действительно корыстным. И оно нанесет ущерб странам со средним и низким уровнем экономики. И это проблема.
Однако, несмотря на все угрозы, регулировать цены в своей стране за счет чужих государств так и не получилось. Об этом предупреждал Президент Беларуси. Введение санкций против Саудовской Аравии после снижения добычи нефти – лишь вопрос времени.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Саудиты там не так поступили с нефтью. Вы посмотрите какой накат. Я это спрогнозировал еще раньше. Скоро вы увидите, американцы санкции и против них начнут вводить. Уже близко к этому.
Надежда Сасс, СТВ:
Да, в большинстве стран мира существует антимонопольное законодательство, направленное против картельных сговоров. ОПЕК – это картель, и все же с его работой мирятся. Почему?
Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при Правительстве России:
Это исторически сложившийся концерн. Это согласованная позиция, чтобы защитить свои экономические интересы. Он был создан в ответ на некое соглашение со стороны западных компаний, потому что раньше западные компании приходили в ближневосточные страны, начинали добывать там нефть и отстегивали совершенно копейки национальному бюджету, национальным правительствам – вели себя, по сути, как колонизаторы: забирали все полезные ископаемые, и ничего не оставалось. Чтобы изменить ситуацию, и был создан ОПЕК классический, чтобы национализировать, установить суверенитет над своими ресурсами, потому что до этого страны фактически ничего не получали. Дальше они вели себя с точки зрения своих национальных интересов, где-то повышая цену. Но они никогда не задирали цену до каких-то максимальных уровней, потому что чем выше цена, тем ниже спрос на твою продукцию. Поэтому они не заинтересованы в очень высоких ценах. Они сейчас как раз таки и балансируют рынок.
Кто во многом спас нефтяную индустрию во время ковида в 2020 году? ОПЕК, снизив свой объем добычи. От американцев, кстати, не требовали ничего снижать. Они были бенефициарами этого решения. И ничего, не жаловались тогда. А сейчас они предъявляют претензии из-за того, что их интересы не учли. Кстати, Саудовская Аравия так поступила во многом потому, что ее интересы Соединенные Штаты не учитывали. США на протяжении всего 2022 года говорили, что Иран хотят вывести из-под санкций, а это, мягко говоря, не самый большой союзник Саудовской Аравии. Спросили они у саудитов об их интересах? Нет. ФРС США постоянно поднимает ставку рефинансирования, тем самым цену на нефть толкает вниз. Это не в интересах Саудовской Аравии. США спрашивали у них? Нет. А теперь они удивляются, что Саудовская Аравия не учитывает американские интересы, принимая решение в рамках ОПЕК+.
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