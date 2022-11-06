США начали осуждать страны ОПЕК. Чем американцам не угодила Саудовская Аравия?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. С этого месяца страны ОПЕК начали сокращать добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Сокращение добычи черного золота поможет избежать очередного падения цен на него и сильной волатильности рынка, который необходимо сбалансировать перед сезонным снижением спроса. Соединенные Штаты увидели в этом «заговор» и «настоящую катастрофу» для себя и своей экономики.

Энтони Блинкен, государственный секретарь США:

Что касается будущих отношений с Эр-Риядом, мы рассматриваем ряд вариантов ответа и не будем делать ничего, что ущемляло бы наши интересы. Мы считаем это решение одновременно разочаровывающим и недальновидным. Тем более, что у нас есть глобальная экономика, которая сталкивается с рядом проблем.

Такая агрессия в сторону ближневосточных стран вполне объяснима. Сначала Америка просила ОПЕК нарастить добычу нефти, чтобы сбить цены на черное золото на мировом рынке. Таким образом Вашингтон хотел решить свои внутриэкономические проблемы: сдержать рост цен на бензин и усмирить стремительную инфляцию в стране. В ответ США получили совершенно противоположное решение, в результате которого стоимость нефти на рынке увеличится, как и инфляция в США. Такой расклад очень не устроил демократов во главе с Байденом. Особенно в преддверии выборов в Конгресс.

Маджид Аль-Сувайг, консультант по финансам и экономике (Саудовская Аравия):

Нефть – это товар, а не инструмент или оружие политического процесса. А нынешние реакции – это гневный ответ только из-за высоких цен на нефть или продукты нефтепереработки во всем мире и из-за инфляции в Америке, которая превысила 9 процентов. Поэтому они нашли для себя выход повесить свою неудачу на цены на нефть и на то, что делает ОПЕК. Теперь Саудовская Аравия стала следующим врагом США после России и Китая. Ведь, как сказал Байден: «Теперь цены стали расти из-за того, что сделали россияне и саудовцы». Кроме того, решение ОПЕК сильно осложнит санкционную политику Вашингтона и Брюсселя против России. Так как заместить российскую нефть дополнительной добычей ресурса в арабских странах уже не получится.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

Мы полагаем, что в соответствии с решением стран ОПЕК – они, безусловно, присоединяются к России. Это решение доказывает, что они согласовывают свою энергетическую политику с Россией. Это решение ОПЕК было действительно корыстным. И оно нанесет ущерб странам со средним и низким уровнем экономики. И это проблема. Однако, несмотря на все угрозы, регулировать цены в своей стране за счет чужих государств так и не получилось. Об этом предупреждал Президент Беларуси. Введение санкций против Саудовской Аравии после снижения добычи нефти – лишь вопрос времени.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Саудиты там не так поступили с нефтью. Вы посмотрите какой накат. Я это спрогнозировал еще раньше. Скоро вы увидите, американцы санкции и против них начнут вводить. Уже близко к этому. Надежда Сасс, СТВ:

Да, в большинстве стран мира существует антимонопольное законодательство, направленное против картельных сговоров. ОПЕК – это картель, и все же с его работой мирятся. Почему? Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при Правительстве России:

Это исторически сложившийся концерн. Это согласованная позиция, чтобы защитить свои экономические интересы. Он был создан в ответ на некое соглашение со стороны западных компаний, потому что раньше западные компании приходили в ближневосточные страны, начинали добывать там нефть и отстегивали совершенно копейки национальному бюджету, национальным правительствам – вели себя, по сути, как колонизаторы: забирали все полезные ископаемые, и ничего не оставалось. Чтобы изменить ситуацию, и был создан ОПЕК классический, чтобы национализировать, установить суверенитет над своими ресурсами, потому что до этого страны фактически ничего не получали. Дальше они вели себя с точки зрения своих национальных интересов, где-то повышая цену. Но они никогда не задирали цену до каких-то максимальных уровней, потому что чем выше цена, тем ниже спрос на твою продукцию. Поэтому они не заинтересованы в очень высоких ценах. Они сейчас как раз таки и балансируют рынок.