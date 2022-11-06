Почему России невыгодно повышать цену на нефть для Беларуси? Мнение доктора экономических наук

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Не можем не обсудить ситуацию на топливном рынке Республики Беларусь. Чего ожидать всем нам, активным автолюбителям, водителям? Какая будет динамика?

Татьяна Зорина, заведующая сектором экономики Института энергетики НАН Беларуси, доктор экономических наук:

Говорить о топливном рынке Республики Беларусь, наверное, преждевременно, поскольку мы 88 % природных энергетических ресурсов импортируем, поэтому топливный рынок только торфом представлен. Что касается продуктов переработки нефти, я думаю, что ввиду ряда определенных обстоятельств на нефтегазовый рынок Беларуси нефтяной кризис 2022 года не повлияет. Это обусловлено рядом причин. Вся нефть, импортируемая из РФ, на территории Беларуси перерабатывается на двух нефтеперерабатывающих предприятиях, 60 % из переработанной экспортируется в РФ. Соответственно, повышение входных цен на нефть в Беларуси вызовет повышение цен на нефтепродукты в РФ. Нужно не забывать, что Республика Беларусь покупает нефть не на мировом рынке, а по международным контрактам между Беларусью и Россией. В принципе, если говорить в целом про рынок, конечно, такая ситуация вызовет опять интерес к возобновляемой энергетике, энергетической эффективности и новым энергетическим технологиям. У нас достаточно хорошо идет сегодня программа по развитию электротранспорта, она обусловлена тоже рядом обстоятельств. Я приехала сюда на электромобиле, поэтому и вам советую. Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России:

А я поддерживаю отечественного производителя нефти, поэтому приехал на топливном автомобиле.