Есть две причины. Эксперт из Франции понятно объяснил, почему Европа переживает кризис

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В начале нынешнего кризиса ЕС заявил, что российской экономике придется дорого заплатить за ее действия в Украине. Девять месяцев спустя, похоже, именно европейцы платят самую высокую цену, сталкиваясь с энергетическим кризисом и кризисом в стоимости жизни. Где была допущена ошибка? «В Бельгии чек за коммунальные услуги вырос с 1 до 3-4 тысяч евро в месяц»

Анри Малосс, глава ассоциации Жана Моне, экс-председатель Европейского экономического и социального совета (Франция):

Конечно, мы в странах ЕС из-за войны в Украине и санкций против России столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Причем, надо признать, что больше всего на самую бедную часть граждан. Государства – члены ЕС, те же Франция, Италия, Германия, стараются смягчить удар путем выплаты субсидий. Но они явно недостаточны. Я вам приведу такой пример. Если для средней семьи в Бельгии чек за коммунальные услуги вырос с 1 до 3-4 тысяч евро в месяц, то субсидия в 300-400 евро мало что решает. И можно прямо сказать, что санкции привели к очень тяжелым последствиям. Причем распределены они между западными странами неравномерно. Я вот только вернулся во Францию после нескольких недель, проведенных в США и Канаде, и могу утверждать, что там таких тяжелых проявлений кризиса нет. Хуже всего ситуация складывается именно в Европе. И объяснение этому очевидно. Широко известно, что Россия и Европа отлично взаимно дополняли друг друга в вопросах энергетики. И в немалой степени развитие европейских стран в последние десятилетия обеспечивалось доступом к относительно недорогим нефти и газу из России и Северной Африки. Слом этой системы заставляет нас терпеть лишения. Надежда Сасс:

Но ОПЕК как сообщество производителей нефти всегда заинтересовано в высоких ценах на энергоносители. Почему основные потребители нефти не пытаются сформировать свой картель, чтобы избежать снижения цен? Например, почему ЕС, Китай и Япония никогда не координируют свои соответствующие усилия? «Мы, европейцы, создали себе кризис двумя факторами»

Анри Малосс:

Я хочу напомнить, что наряду с экономическим кризисом мы переживаем и более масштабный вызов: изменение климата. И европейские страны положили борьбу с глобальным потеплением в основу своей стратегии развития. ЕС продолжительное время не искал мощных инструментов снижения цен на углеводородное топливо именно потому, что именно их дороговизна обеспечивала спрос на возобновляемые источники энергии, инвестиции в зеленую энергетику. И даже сейчас ЕС не спешит бороться с производителями нефти, играющими на превышение цен, исходя из своего зеленого курса. Нужно признать, что задача сокращения выбросов парниковых газов несовместимы с низкими ценами на углеводороды. Другое дело, что мы могли бы иметь дешевый источник энергии и бороться с глобальным потеплением, если бы использовали атомные электростанции. Но и здесь ряд стран, как Германия и Бельгия, пошли на закрытие АЭС. И там сейчас энергетический кризис проявляет себя сильнее. Во Франции ситуация лучше из-за обилия атомных станций, но и здесь несколько лет назад было принято решение не строить новые АЭС, а одну на востоке страны закрыли. Хотя после определенной модернизации она могла бы служить долго. То есть мы, европейцы, создали себе кризис двумя факторами: санкциями против России и частичным отказом от атомной энергетики. «Мы опасаемся, что европейская промышленность начнет перебираться в США» Надежда Сасс:

Накануне ОПЕК выпустил свой ежегодный отчет по мировому рынку, в котором прогнозируется, что нефть останется наиболее востребованным топливом до 2045 года. И, более того, спрос на нефть будет расти. Согласны вы с таким прогнозом?