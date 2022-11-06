Разрешил карнавал, аниме и дал больше прав женщинам. Кто такой Мухаммед бин Салман и на что надеется Байден?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Политическая карьера Мухаммеда бин Салмана началась еще в 2009 году с должности советника и помощника своего отца, на тот момент губернатора провинции Эр-Рияд. Через два года отец Салмана стал министром обороны. Сын занял освободившийся губернаторский пост. После этого молодой принц начал серьезно работать над своим имиджем. Он стал генеральным секретарем конкурсного совета Эр-Рияда, курировал работу благотворительных и общественных организаций.

После смерти короля Абдаллы в 2015 году корона перешла к отцу бин Салмана – нынешнему королю Саудовской Аравии. В результате чего перед принцем открылись блестящие карьерные перспективы. Наследник громко заявил о себе, представив проект «Саудовская Аравия-2030». Это план долгосрочных экономических реформ, согласно которому страна должна постепенно уйти от сырьевой экономики и сосредоточиться на развитии современных производств, превратившись со временем в мировой технологический центр.

Для жителей Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман олицетворяет возрождение. В повседневную жизнь местного населения вошли вещи, которые раньше нельзя было представить в столь консервативной стране: кинотеатры, стендап-клубы, тематические рестораны. Состоялись первые в истории страны карнавал в бразильском стиле и показ аниме, созданного саудовскими мультипликаторами. Серьезно улучшилось положение женщин: им разрешили посещать спортивные мероприятия, получать водительские права, заниматься боевыми искусствами. Кроме того, впервые в истории королевства женщина заняла высокую дипломатическую должность, став послом в США.

Однако есть в биографии кронпринца и черное пятно. В октябре 2018 года Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты The Washington Post, был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле. Наследный принц взял на себя ответственность за случившееся, так как это произошло во время его службы в королевстве. При этом ЦРУ прямо назвало Мухаммеда бин Салмана прямым заказчиком убийства журналиста, доставлявшего слишком много хлопот своей критикой. Джо Байден перед избранием на пост президента США даже обещал привлечь бин Салмана к ответственности. Надежда Сасс, СТВ:

Как вы в целом охарактеризуете подобные поступки, которые мы видим со стороны США? Ведь длительное время отношений между США и Саудовской Аравией адекватных, дружеских и не было. Была отчетливая неприязнь двух лидеров, но, когда запахло жареным, господин Байден забыл обо всех извинениях и отправился добиваться тех целей, которые выгодны США.