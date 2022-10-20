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В Латвии из-за отсутствия средств закрывают пожарные части

20 октября 2022 13:31
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Новости Латвии. В Латвии закроют почти 20 постов пожарно-спасательной службы. В стране не хватает денег на их содержание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии из-за отсутствия средств закрывают пожарные части-1

Не исключено, что эта тенденция продолжится и в будущем году. По заявлению властей, прекратят работу наименее загруженные подразделения. Но с этим категорически не согласны как сами пожарные, так и жители страны. По их мнению, принятое решение – прямая угроза безопасности людей, живущих вдали от городов. Кроме того, это грубое нарушение прав работников спасательной службы. В стране началась кампания по сбору подписей за сохранение постов.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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