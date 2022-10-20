Новости Эстонии. Эстония увеличит военный бюджет на 42 %. Об этом заявили в Министерстве обороны страны. Расходы на вооружение уже в 2023 году составят около 3 % ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги пойдут на закупку ракетных комплексов, средств ПВО, противотанковых и противокорабельных систем и боеприпасов. Кроме того, будут оборудованы новые полигоны и военные базы, в том числе и для размещения иностранного контингента. Так, США намерены в ближайшее время отправить в Эстонию дополнительные войска и вооружение. А в 2022 году увеличили военную помощь Таллину до 140,5 миллиона долларов.