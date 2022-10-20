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Эстония увеличит военный бюджет на 42%

20 октября 2022 15:11
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Новости Эстонии. Эстония увеличит военный бюджет на 42 %. Об этом заявили в Министерстве обороны страны. Расходы на вооружение уже в 2023 году составят около 3 % ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония увеличит военный бюджет на 42%-1

Деньги пойдут на закупку ракетных комплексов, средств ПВО, противотанковых и противокорабельных систем и боеприпасов. Кроме того, будут оборудованы новые полигоны и военные базы, в том числе и для размещения иностранного контингента. Так, США намерены в ближайшее время отправить в Эстонию дополнительные войска и вооружение. А в 2022 году увеличили военную помощь Таллину до 140,5 миллиона долларов.

# Вооруженные силы # Новости Эстонии # Фотофакт

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