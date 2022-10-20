Правительственный кризис в Великобритании. Разбираемся в причинах ухода Трасс с поста премьер-министра

Новости Великобритании. Великобританию поразил правительственный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра. На этой должности она продержалась всего шесть недель. Это абсолютный антирекорд. Причины тому – неудачные налоговые инициативы, обвал национальной валюты и общее ухудшение экономики Великобритании.

Не спасло Трасс и увольнение министра финансов. Переложить ответственность за свои неудачные решения так и не получилось. При этом Трасс продолжит исполнять обязанности премьера до избрания преемника. Выборы нового лидера Консервативной партии Королевства состоятся уже на следующей неделе.