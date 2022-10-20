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Правительственный кризис в Великобритании. Разбираемся в причинах ухода Трасс с поста премьер-министра

20 октября 2022 16:32
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Новости Великобритании. Великобританию поразил правительственный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра. На этой должности она продержалась всего шесть недель. Это абсолютный антирекорд. Причины тому – неудачные налоговые инициативы, обвал национальной валюты и общее ухудшение экономики Великобритании.

Правительственный кризис в Великобритании. Разбираемся в причинах ухода Трасс с поста премьер-министра-1

Не спасло Трасс и увольнение министра финансов. Переложить ответственность за свои неудачные решения так и не получилось. При этом Трасс продолжит исполнять обязанности премьера до избрания преемника. Выборы нового лидера Консервативной партии Королевства состоятся уже на следующей неделе.

Правительственный кризис в Великобритании. Разбираемся в причинах ухода Трасс с поста премьер-министра-4

Стоит отметить, что ранее о своей отставке сообщила глава МВД Великобритании. В своем письме министр также раскритиковала Лиз Трасс.

# Международная политика # Лиз Трасс # Суэлла Браверман # Квази Квартенг # Новости Великобритании # Фотофакт

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