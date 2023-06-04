Сербы выходят на акции протеста, албанцы готовятся к марш-броску. Кто разжигает конфликт между Косово и Сербией?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

В Косово и Метохии серьезнейшая за все время эскалация. Армия Сербии стянута к административной линии, косовский спецназ блокировал северные муниципалитеты. Миротворцы НАТО считают пострадавших и усиливают свой контингент. Сербы выходят на многотысячные акции протеста, албанцы готовят марш-бросок на Северную Митровицу. Об эскалации ситуации в Косово детальнее в нашем сюжете.

Выборы в местные органы власти разожгли конфликт в Косово с новой силой. Еще в апреле сербское меньшинство, составляющее около 5 % от 1 миллиона 800 тысяч жителей Косово, бойкотировало выборы мэров в четырех северных муниципалитетах. Этот бойкот поддержал и Белград. В результате этнические албанцы смогли победить, получив всего лишь несколько процентов голосов, и взять под свой контроль органы местного самоуправления. Все это вызвало жаркие споры внутри региона: могут ли албанцы занять должности, которые ранее были у мэров из «Сербского списка» – крупнейшей партии косовских сербов, пользующейся поддержкой Белграда? Чтобы отстоять свою позицию, сербы устроили протесты, которые затем обернулись столкновениями.

Демонстрантов косовская полиция разгоняла слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, таким образом обеспечивая вход новых мэров в муниципалитет. Военнослужащие сил НАТО также сформировали кордон безопасности вокруг других зданий. За несколько дней столкновений уже пострадали более 50 протестующих и минимум 25 миротворцев. На этом фоне Сербия привела свои Вооруженные силы в состояние максимальной боеготовности.

Милош Вучевич, министр обороны Сербии:

В настоящее время сербская армия развертывается на позициях в направлении административной границы с Косово и Метохией. То есть занимает позиции, которые в таких ситуациях определяются военными документами.

В поддержку сербского меньшинства выступил и президент Сербии. Для этого правящая партия во главе с Вучичем организовала митинг в Белграде.

Александр Вучич, президент Сербии:

Для деэскалации напряженности в регионе косовские силовики должны вернуться в Приштину, а для этого необходима должная реакция мирового сообщества. Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе. Сербский лидер также обратился к Западу, призвав Европу убрать албанских мэров с севера Косово и вывести полицию. Осудили действия косовских властей даже в США.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

Мы решительно осуждаем действия правительства Косово, которые ведут к эскалации напряженности на севере и к росту нестабильности. Действия Приштины внезапно и излишне обострили напряженность, подорвав усилия Вашингтона по нормализации отношений между Сербией и Косово. И как показывает история, ни 20 лет назад, ни сейчас сам Запад не заинтересован ни в сотрудничестве, ни в мире. А Косово – лишь еще один рычаг давления, как это было с Югославией. Именно об этом почти 25 лет назад говорил Александр Лукашенко.