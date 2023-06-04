Драган Станоевич: они хотят поставить Сербию на линию фронта против России, это недопустимо

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе « САСС уполномочен заявить ».

Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:

Хочу еще раз поблагодарить Президента Лукашенко, потому что он был единственным президентом, который посмел полететь в Сербию, поддержать ее. Наше позорное правительство ввело санкции против России, против братского народа. Я понимаю, что под давлением. Тем не менее тогда тоже было давление, а Лукашенко приехал к нам. В Сербии все это помнят, Сербия благодарна Беларуси, особенно Президенту Лукашенко, за ту поддержку, которую он всегда давал нам в самое тяжелое время.

Касаемо ситуации, да, я нахожусь недалеко от этой границы. В районе, где я живу, живет очень много мусульман и так далее. Заметно, конечно, передвижение войск. Заметны нервные выступления разных политиков, которые выступают особенно за прозападную идеологию, которые говорят, что Сербия сейчас угрожает оружием, типа она надеется на поддержку России, а Россия уже не в состоянии помочь, поэтому в любом случае Сербии нужно соглашаться принять условия, которые им дают с Запада, а это значит признание Косово, Метохии как независимой территории, а это значит допустить, чтобы там совершили этническую чистку сербского населения, поставить Сербию на линию фронта войны против России, братского народа. Это все недопустимо, поэтому у нас сейчас происходят большие протесты сейчас (в Белграде и не только), где народ протестует против западного давления, против нерешительности самой власти принять адекватные решения по защите народа, потому что поднятие боевого уровня армии – это еще не означает защита населения Косово и Метохии. Но албанцы делают свою программу. У них задача – сделать так, чтобы сопротивление между НАТО и Сербией произошло, чтобы они чужими руками решили свои вопросы. А KFOR вместо того, чтобы гарантировать безопасность двух сторон, но прежде всего сербской, потому что на сербов нападают, они становятся на их сторону, защищают их. Получается, террористов этих загнали в здание, и вместо того чтобы их оттуда прогнать, они защищали их и нападали на народы. Мы видели – 52 человека было ранено.