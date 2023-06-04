Зеленский потребовал у Вучича ввести санкции против России. Как протесты в стране используют в виде рычага давления?
Белград до сих пор помнит 1999-й. И вот на этой неделе на Балканах снова горячо. «Сербия против насилия» – так называлась акция протеста, которая прошла 3 июня в сербской столице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Оппозиция собирает акции уже пятую неделю. Демонстранты требуют отставки Вучича, руководства МВД и спецслужб, а также закрытия государственного телевидения и печати якобы за «пропаганду ненависти». Мероприятия оппозиции активно освещают западные СМИ, а главный лозунг протеста звучит как «Вучич, уходи».
Похожие элементы уличного протеста использовались в Беларуси в 2020 году. Отличается только повод – Сербия сейчас пытается сохранить хотя бы формальный контроль над Косово, чему препятствуют США и Евросоюз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Реальная причина обострения – позиция Сербии в отношении России. Если не считать Беларуси, Сербия – единственная европейская страна, которая так и не присоединилась к многоуровневым санкциям, введенным против Москвы. Из-за этого у Белграда сейчас проблемы. Так, накануне акции протеста состоялся телефонный разговор Вучича и Зеленского, где последний в очередной раз требовал от сербов поддержать санкции. Есть и другие рычаги давления: помимо обострения в Косово и акций оппозиции, Сербию грозят исключить из кандидатов на вступление в ЕС. И наоборот, за присоединение к санкциям обещают доступ к европейским финансовым фондам даже без формального вступления.
Однако Сербия вряд ли пойдет на шаги против России. Помимо общих симпатий, это еще и вопрос закупки дешевого российского газа, от которого сербы не хотят отказываться и переходить на американский СПГ. Но Запад продолжает поджигать балканский фитиль. На неделе он снова пламенел.
На севере Косова произошли столкновения между местными силовиками и этническими сербами, не признающими результаты муниципальных выборов, победу на которых одержали четыре мэра-албанца. Силы KFOR (обеспечивают стабильность в Косово под руководством НАТО) разгоняли жителей, собравшихся перед муниципалитетом Звечан, применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а толпа в ответ кидала камни и бутылки. Вучич призвал страны Запада отозвать албанских мэров из муниципалитетов Косово и отвести полицейский спецназ. А также обратился к нации. В своем заявлении сербский лидер возложил ответственность за конфликт на премьера Курти, который поставил себе целью устроить кровопролитие с вовлечением сил НАТО. Сейчас военнослужащие альянса продолжают дежурить у зданий администрации и ждут дополнительный батальон. Накануне в столкновениях между сербами и полицейскими пострадали более 50 местных жителей и около 40 военных.
По мнению экспертов, без масштабного военного конфликта повлиять на ситуацию Белград не может, а на боевые действия у сербов нет сил и средств. Поэтому на провокации Косово Белград отвечает демонстративными жестами, например, усилением войск на границе и приведением армии в боевую готовность, но вряд ли пойдет на что-то большее. Запад на это и рассчитывает и, чтобы исключить такой вариант, заранее начал проводить в Сербии акции «против насилия», чтобы сформировать общественное мнение против любых решительных шагов Вучича.