Зеленский потребовал у Вучича ввести санкции против России. Как протесты в стране используют в виде рычага давления?

Белград до сих пор помнит 1999-й. И вот на этой неделе на Балканах снова горячо. «Сербия против насилия» – так называлась акция протеста, которая прошла 3 июня в сербской столице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Оппозиция собирает акции уже пятую неделю. Демонстранты требуют отставки Вучича, руководства МВД и спецслужб, а также закрытия государственного телевидения и печати якобы за «пропаганду ненависти». Мероприятия оппозиции активно освещают западные СМИ, а главный лозунг протеста звучит как «Вучич, уходи».

Похожие элементы уличного протеста использовались в Беларуси в 2020 году. Отличается только повод – Сербия сейчас пытается сохранить хотя бы формальный контроль над Косово, чему препятствуют США и Евросоюз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.