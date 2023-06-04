«Мина замедленного действия». Косово для сербов потеряно навсегда? Вот что ответили эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе « САСС уполномочен заявить ».

Надежда Сасс, СТВ: 24 апреля 1987 года тогдашний председатель Президиума ЦК Союза коммунистов Сербии Слободан Милошевич выступал на легендарном для сербов Косовом поле. Местный житель Митар Баевич выкрикнул из толпы, что албанцы все чаще нападают и бьют сербских крестьян. «Никто не смеет вас бить», – ответил Милошевич. К сожалению, с тех пор сербов в Косово били и убивали регулярно. Бьют их там и сегодня, но сербы уже стараются давать сдачи, из-за чего Балканы оказались на грани войны. О том, почему это происходит и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудим в программе.

Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор: Оно никогда не будет потеряно, потому что это не просто часть территории. Это на самом деле часть истории, большая часть духовности. Сербы ассоциируют себя с Косово по самому существованию, поэтому, несмотря на власть, кто сейчас во власти, кто какие решения принимает, какое давление Запада и какими бы они путями ни пытались его забрать, они никогда его не заберут. Не только в духовном смысле, но и в физическом. Конечно, силы не равны. Понятно, что они сейчас сделали все, чтобы наш народ ничего не смог сделать.

Вадим Боровик, политолог:

К сожалению, Балканы всегда были регионом нестабильности. Во времена Римской империи оттуда шли дороги на Ближний Восток, во времена Османской империи – в Европу.

Надежда Сасс:

Пороховая бочка Европы – называют сегодня.

Вадим Боровик:

Первая мировая война завершилась, специально создали такое объединение, где были разные народы и разные религии. Это была такая мина замедленного действия. И американцы, когда закончили конфликт, Косовскую войну, специально заложили мину замедленного действия. Специально таким образом были подписаны соглашения, и Сербия была вынуждена подписать на таких условиях договор, чтобы в любой момент эта мина могла сдетонировать. Поэтому прогнозы, это навсегда или нет, я не буду делать, потому что я буду оскорблять тот или иной народ, но я скажу так: эта ситуация сегодня будет использоваться силами НАТО (прежде всего Вашингтоном) с целью дестабилизации ситуации в Европе.

Владимир Ераносян, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Тут нужно отметить еще и большое сакральное значение Косово для сербов и для русских. Это такой край, который не просто богат храмами православными, он ознаменовал собой большие перипетии исторического процесса. И в этом контексте мы во всей России воспринимаем эту боль сербского народа исключительно как свою. Поэтому когда сейчас все это происходит, мы понимаем, что сербский народ унизили, демонизировали. И это происходило с тех времен, когда F-16, снабженные этими корректируемыми планирующими бомбами JDAM, бросали на Белград, когда они уничтожали мирное население. Мы это все видели. Тогда мы не могли прийти на помощь, но сейчас, я думаю, если что-то и разразится такое, то Россия будет всегда рядом, как она во все исторические времена была рядом с белорусами и сербами.

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