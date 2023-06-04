Атака дронов – почему Штаты могут наказать Киев за выпад в сторону Москвы?

Вокруг обстоятельств атаки дронов на Москву появились фейки. Напомним, утром во вторник, 30 мая, оркестр из восьми беспилотников самолетного типа обрушился на Златоглавую. Однозначного ответа, откуда прилетели дроны, нет. То ли из Харькова, то ли из Прибалтики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Точно ясно одно, дирижировал действием Запад. Впрочем, как и остальными телодвижениями Украины. Явно без американского диктата не обошлось и утверждение Зеленским сроков начала контрнаступлений Вооруженных сил Украины. Оно и понятно, ведь Байден еще не расщедрился на продовольствие, оружие и боеприпасы. Почему США на пике своего дефолта продолжает спонсировать украинский конфликт и не станет ли такая услуга медвежьей?

Марина Кишкурно, корреспондент:

Мирный план по Украине. Одни его разрабатывают, другие говорят, что разрабатывают. А третьи и вовсе запрещают переговоры на государственном уровне. Чего тогда стоят эти разговоры на Западе о прекращении огня, если вместо голубей, символов мира, в Москву летят дроны?

Внимание. Говорит Москва. 30 июня в 4 часа утра без объявления войны… Так могли бы начинаться сообщения об атаке беспилотниками Москвы. В столицу прилетели восемь дронов. Пять из них сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом, еще три летательных аппарата дезориентированы силами радиоэлектронной борьбы, из-за чего крылатые вредители потеряли управление.

В районе 5 утра что-то зажужжало, потом был глухой удар. Мы посмотрели в окно. Поскольку было раннее утро, мы легли спать. Не знаю, через сколько, нам позвонили в дверь и попросили покинуть здание. Мы взяли кошек, собак, вышли. Как сообщили в Минобороны России, целью прилетов были гражданские объекты. В результате атаки дронами пострадали два человека. Но госпитализация никому не понадобилась. Минобороны России назвало налет беспилотников террористической атакой.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Но откуда ноги растут, точнее, дроны летят? В Кремле убеждены: за нападением стоит Киев. Но Украина по традиции свою причастность отрицает. Причем формулировка поражает.

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины:

Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак. Но отношения прямого, конечно же, не имеем. Не верят в эти сказки даже союзники. На Западе уверены: без Украины тут не обошлось.

Financial Times:

Несмотря на публичные отрицания со стороны украинских чиновников по поводу атак на российскую территорию, западные чиновники убеждены, что Киев стоит за рядом операций на территории своего врага. Прокомментировать ситуацию поспешили и в украинском МИД. Словно перенимая опыт западных коллег, глава ведомства Дмитрий Кулеба обратился к согражданам через Twitter.

На каждую российскую атаку, направленную на истощение ПВО Украины, может быть только один ответ: увеличение производства и поставок систем ПВО и боеприпасов партнерами из ЕС и НАТО. Вот только самой Украине в НАТО, похоже, не попасть. Она становится неуправляемой. Запад на правах спонсора приказал не использовать поставляемое оружие для атак на Москву. Но Киев требования проигнорировал. Накажут ли Штаты за вольности Украину? Ведь дроны-то на деле американские. Хоть и делает их «Укрджет».

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

Считается, что это украинская разработка. Но в реальности это американский беспилотник с дальностью полетов полторы тысячи километров, если считать в одну сторону. Полезная нагрузка у него до 20 килограммов. Это достаточно серьезное количество взрывчатого вещества. Стоит один такой беспилотник несколько миллионов долларов. Но после поднятия потолка госдолга в Штатах, видимо, деньги уже не считают. Удаленький, хоть и старенький Байден все же добился своего. Теперь снова можно тратить немыслимые суммы на военные конфликты. Подумаешь, в стране миграционный кризис, социальные протесты и цены растут – мелочи. Выстоять – вот задача американской экономики. А ее неслабо потряхивает. Сильнее – разве что Байдена.

Но вернемся в Москву. Атака дронов – всего лишь попытка Киева имитировать контрнаступ. Видимо, резервы для него пока не сформированы, а общество требует побед, поэтому в последние две недели происходит множество акций-пустышек, абсолютно бесполезных с военной точки зрения, которые при этом дают громкий инфоповод. Вероятно, в таком диверсионном режиме ВСУ и собираются проводить контрнаступление – не военные, а информационные операции. Что-что, а играть на медиаполе Штаты умеют. Так, американский телеканал Newsmax выдал ЧП в Айове за атаку дронов на Москву. Эта красная 6-этажка действительно обрушилась. Только от российской столицы до нее 8 тысяч километров.