Каринэ Геворгян: Сербия не обладает потенциалом, чтобы сопротивляться сложившейся геостратегической обстановке

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

В 1990-е многие сербы без лишних уговоров пошли защищать своих братьев на территории Хорватии, Боснии, Косово. Говорят, что сейчас настроения в Сербии иные. Как модно говорить, мы живем в постгероическую эпоху, когда мало кто готов рисковать ради высоких целей. Как вы, общаясь, возможно, с вашими сербскими коллегами, оцениваете настроения в сербском обществе? Готовы ли они, как тогда, в 1990-е, бросить все и идти защищать другие города Косово, тот же Звечан?

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:

Давайте признаемся, что никто – ни политики, ни общество в разных странах – не хочет выходить из зоны комфорта, которая рушится на наших глазах. При всем при том, что происходит обрушение всего этого комфорта, все равно желание остаться в прошлом неистребимо совершенно. Это раз. Вторая причина всех войн, всех бед на земле – это алчность. Мы видим, что косовский инцидент, напряжение на Южном Кавказе, некоторые серьезные проблемы в Средней Азии, попытки провоцировать нападения на Иран и так далее свидетельствуют о том, что планировщики в военных генштабах НАТО занимаются именно тем, чтобы наносить косвенные уколы для того, чтобы растянуть внимание тех стран, которые хотят сформировать новое мироустройство. Это касается и России, и Китая, и, разумеется, любимой мной Беларуси – всех как таковых. Поэтому в любом случае понятно, что до сих пор неизвестна и непонятна до конца та стратегия, которую мы можем этому противопоставить, потому что у Запада есть стратегия и это стратегия сохранения и укрепления, развития своего доминирования на новом этапе посткапитализма. Об этом достаточно много говорилось. Сербия не обладает достаточным потенциалом для того, чтобы сопротивляться той геостратегической обстановке, в которой она находится. То, что общества изменились, – это усталость определенная, это посттравматический фактор по большому счету. Для того чтобы снять посттравматический фактор, нужны какие-то победы. И это очевидно совершенно. Надежда Сасс:

Драган, хочу, чтобы прокомментировали слова госпожи Карине. И естественно, мы видим, что мнения в нашей студии разделились. Какая лично у вас позиция по отношению к господину Вучичу и его поведению, тактике? И есть ли она на самом деле? Потому как Вадим Боровик считает, что он заложник сложившейся ситуации. А Владимир Максимович – что он такой амбивалентный лидер, страдает от своей нерешительности скорее.

Драган Станоевич, лидер Всесербского движения патриотов и Родины и диаспор:

Да. И Карине очень хорошо сказала. Я могу согласиться только частично – то, что Вучич находится в сложной ситуации. Но тут есть несколько вопросов. Во-первых, он сам пришел в эту ситуацию. Потому что он подписывал соглашения Брюссельские так называемые, где он на себя брал обязательства, которые он выполнял, но другая сторона не выполняла. Но мы все понимаем, что любой договор, каким бы он ни был, если он не выполняется одной стороной, то и вторая сторона не обязана его выполнять. Здесь, получается, мы выполнили все, а та сторона не выполнила ничего. Они теперь требуют выполнить то, что Вучич взял на себя – обязательства. Но мне кажется, что эта неправильная оценка политической ситуации. Это первое. Второе. Я бы спросил у Вадим Боровика. Если Вучич занимает такую позицию, если начинается убийство нашего народа, 52 человека было ранено, причем четверо – тяжело, как нам поступать в ситуации, когда начнется расстрел наших людей? Что мы тогда должны делать – мы должны дождаться, пока они там всех уничтожат? Для чего тогда существуют правительство, армия и так далее? Или народ должен сам встать и пойти туда – защищать собственный народ?