Протесты в Белграде – только репетиция госпереворота. Эксперты о сербских бунтах

О технологии проведения цветных революций, о методах противодействия данным процессам. К чему приводят на первый взгляд безобидные лозунги и идеи? Эти и другие темы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

События были предопределены отношением самого сербского государства по отношению к России, часть русского мира. Что такое русский мир? О чем сегодня боятся все говорить, предполагать, что кто-то может быть на стороне русского мира. Сегодня очевидно поставлены условия перед Вучичем о том, что ты должен предать Россию, тогда ты будешь руководить. Надежда Сасс, СТВ:

Это была попытка очередной цветной революции или что-то еще?

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

Процесс находится в динамике, тем не менее все признаки цветной революции там налицо. Попытка ее осуществить была предпринята в интересах Запада против России под либеральными лозунгами. Главной движущей силой стали студенты. Была попытка спровоцировать силовую реакцию со стороны органов правопорядка, чтобы потом объявить власти преступление перед своим обществом. Все это мы видели миллион раз.