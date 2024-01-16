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В Исландии вулканическая лава сошла на посёлок

16 января 2024 07:45
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В Исландии лава с извергающегося уже несколько дней вулкана сошла на город Гриндавик. Раскаленные массы полностью уничтожили несколько домов и продолжают превращать в пепел все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии вулканическая лава сошла на посёлок-1

Построенные ранее земляные и каменные барьеры, которые должны были защитить город от огненной стихии, не помогли. Заграждения не смогли сдержать потоки лавы. Еще до того как огнедышащая гора начала извергаться, жителей близлежащих районов эвакуировали в целях безопасности. Теперь многим людям ничего не остается, как беспомощно наблюдать за гибелью их имущества.

В Исландии вулканическая лава сошла на посёлок-4

Джон Гаути Дагбяртссон, житель Гриндавика:
Это тяжело во многих отношениях. Это настолько плохо, насколько это возможно. Хотя может стать еще хуже. Я родился в этом городе, и тяжело думать, что он может исчезнуть и мне придется начинать жизнь сначала где-то еще. Но если понадобится, я это сделаю.

 

В Исландии вулканическая лава сошла на посёлок-7

Храннар Джон Эмильсон, житель Гриндавика:
Я только недавно построил новый дом. На прошлой неделе нанял электрика, чтобы провести свет. И вот теперь, вместо того чтобы радоваться новоселью, я в прямом эфире телевидения смотрю, как горит все, что я создал.

В Исландии вулканическая лава сошла на посёлок-10

Это извержение может нанести самый большой ущерб Исландии за полвека. Жители не сталкивались с такими масштабными бедствиями с 1973 года, когда лава уничтожила часть города населением в 5 000 человек. Несмотря на это, вулканологи выражают осторожный оптимизм. По их данным, сегодня ночью активность извержения снизилась, однако риск появления новых трещин еще достаточно высок.

# Извержение вулкана # Новости Исландии

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