О технологии проведения цветных революций, о методах противодействия данным процессам. К чему приводят на первый взгляд безобидные лозунги и идеи? Эти и другие темы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Эта фотография стала ключевой для событий в 2020 году в Республике Беларусь. Янукович своими действиями отвернул силовой блок, не заставил его защищать государственный строй. Александр Лукашенко выбрал совершенно иную тактику.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Я считаю, роль личности в истории основополагающая: каков поп – таков приход, какой Президент – такое и государство. Поэтому я думаю, что государство мы построили достаточно сильное. И такой ответ был если не предсказуем, то ожидаем, что глава государства как Главнокомандующий встал во главе своей военной организации, государства. Вне всякого сомнения, этот человек сегодня не просто уважаем – сегодня за ним готовы пойти. Мало просто быть в готовности применить силу. Самое главное, чтобы эта сила была применена законно, потому что в этой ситуации, в любом случае, как бы оно ни было, но тот, кто стоит там, он все равно представляет часть нашего общества. И ту консолидацию, баланс сил, о котором он говорил, очень важно соблюсти.