Прямой эфир

Богодель: какой Президент – такое и государство. За Лукашенко сегодня готовы пойти

14 января 2024 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О технологии проведения цветных революций, о методах противодействия данным процессам. К чему приводят на первый взгляд безобидные лозунги и идеи? Эти и другие темы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:
Эта фотография стала ключевой для событий в 2020 году в Республике Беларусь. Янукович своими действиями отвернул силовой блок, не заставил его защищать государственный строй. Александр Лукашенко выбрал совершенно иную тактику.

Богодель: какой Президент – такое и государство. За Лукашенко сегодня готовы пойти-1

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Я считаю, роль личности в истории основополагающая: каков поп – таков приход, какой Президент – такое и государство. Поэтому я думаю, что государство мы построили достаточно сильное. И такой ответ был если не предсказуем, то ожидаем, что глава государства как Главнокомандующий встал во главе своей военной организации, государства. Вне всякого сомнения, этот человек сегодня не просто уважаем – сегодня за ним готовы пойти. Мало просто быть в готовности применить силу. Самое главное, чтобы эта сила была применена законно, потому что в этой ситуации, в любом случае, как бы оно ни было, но тот, кто стоит там, он все равно представляет часть нашего общества. И ту консолидацию, баланс сил, о котором он говорил, очень важно соблюсти.

Богодель: какой Президент – такое и государство. За Лукашенко сегодня готовы пойти-4

После 2020 года у нас оказалось очень много различных недостатков, связанных с нашим законодательством. После этого у нас появились изменения в Конституции. Сейчас мы готовим Концепцию национальной безопасности, готовим Военную доктрину. Готовим массу документов. Подготовлена масса документов, связанных с законом «О Вооруженных Силах», о государственной системе реагирования, об обороне, где как раз вот эти аспекты, которые не давали в полной мере нам применять законодательно Вооруженные Силы, сегодня эти аспекты все учтены. И сегодня именно Вооруженные Силы способны выступить в том числе как гарант внутренней безопасности нашего государства.

Читайте также:

Дмитрий Василец: Сербия находится в значительно худшем положении, чем Украина в 2014-м

Фельдман: применение силы при защите государства со стороны его главы исторически оправдано

Фельдман: когда Лукашенко взял в руки автомат, стало понятно, что он жизнь свою ставит на алтарь будущего Отечества

# Национальная безопасность # общество # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Андрей Богодель

Другие новости рубрики

Все новости
Фельдман: применение силы при защите государства со стороны его главы исторически оправдано
14 января 2024 19:17

Фельдман: применение силы при защите государства со стороны его главы исторически оправдано

Фельдман: когда Лукашенко взял в руки автомат, стало понятно, что он жизнь свою ставит на алтарь будущего Отечества
14 января 2024 19:10

Фельдман: когда Лукашенко взял в руки автомат, стало понятно, что он жизнь свою ставит на алтарь будущего Отечества

Лукашенко: надо перелопачивать Уголовный и другие кодексы!
14 января 2024 19:07

Лукашенко: надо перелопачивать Уголовный и другие кодексы!