Израиль объявил о прекращении активных боевых действий в Газе

Израиль прекращает активные боевые действия в Газе. Об этом заявил министр обороны страны в обращении к нации. По его словам, на севере сектора интенсивные бои уже завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израиль прекращает активные боевые действия в Газе. Об этом заявил министр обороны страны в обращении к нации. По его словам, на севере сектора интенсивные бои уже завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава военного ведомства отметил, что на юге анклава операция также близится к финалу. Однако более точных сроков он не назвал. При этом министр отметил, что наступление в секторе имело временные рамки.
Йоав Галлант, министр обороны Израиля:
В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился.
Глава оборонного ведомства Израиля сообщил, что военные сейчас сосредоточены на поиске членов руководства ХАМАС и атаках по ним. Потому что это единственный способ заставить боевиков освободить пленных. Министр выразил мнение, что после завершения операции управление сектором Газа должно перейти к палестинскому правительству, сформированному внутри анклава. Но оно должно строить свою работу на принципах, не угрожающих безопасности Израиля.