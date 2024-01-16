Израиль объявил о прекращении активных боевых действий в Газе

Израиль прекращает активные боевые действия в Газе. Об этом заявил министр обороны страны в обращении к нации. По его словам, на севере сектора интенсивные бои уже завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава военного ведомства отметил, что на юге анклава операция также близится к финалу. Однако более точных сроков он не назвал. При этом министр отметил, что наступление в секторе имело временные рамки.

Йоав Галлант, министр обороны Израиля:

В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился.