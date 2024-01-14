Фельдман: когда Лукашенко взял в руки автомат, стало понятно, что он жизнь свою ставит на алтарь будущего Отечества

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

Меня очень в свое время впечатлил жест Александра Григорьевича, когда он взял в руки автомат. В этот момент все стало понятно, что он жизнь свою ставит на алтарь будущего Отечества. И он понимал, на какой риск идет, и осознавал, что будет, если эта безумная толпа прорвется в его резиденцию. Так поступает мужчина. Я сейчас нисколько не хочу оскорбить представительниц прекрасного пола, мужчина в данном случае – это характеристика, скорее отличающая Александра Григорьевича как человека, уверенного в себе, смелого, любящего свою страну, готового ради этой страны брать на себя ответственность и рисковать жизнью. Он понимал, какой негатив Запад навлекает на себя. Он понимал, что часть белорусского общества не примет такую позицию и будет ощущать себя ущемленной. Но он это сделал просто потому, что понимал, что будет с Беларусью, если в ней случится цветная революция. Ни одна цветная революция не закончилась счастьем и процветанием для народа страны, в которой она произошла.

Александр Григорьевич, без преувеличения, спас свое Отечество. Но добавлю, что в этот экзистенциальный, судьбоносный момент он опирался на надежное плечо товарищей из Российской Федерации. И ОДКБ сегодня превращается не в аналог НАТО, которая пытается заниматься экспансией, постоянным расширением, кому-то чего-то навязыванием. Нет, ОДКБ прежде всего инструмент поддержания внутриполитической стабильности на постсоветском пространстве.