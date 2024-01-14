Фельдман: применение силы при защите государства со стороны его главы исторически оправдано

О технологии проведения цветных революций, о методах противодействия данным процессам. К чему приводят на первый взгляд безобидные лозунги и идеи? Эти и другие темы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить» .

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

Легитимный лидер государства, желающий защитить свою страну, сталкивается с очень непростой дилеммой, потому что ему надо применять силу. И я искренне убежден в том, что применение силы в данном случае исторически оправдано, если он считает, что спасает свое государство. К сожалению, очень часто провокаторы специально стараются выставить ситуацию таким образом, чтобы условный «Беркут» или органы правопорядка Республики Сербия вынуждены были применить силу – дубинки, резиновые пули и иногда огнестрельное оружие. Но если власть решается применять силу, самое главное, чтобы она не сомневалась и шла в этом деле до конца.

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