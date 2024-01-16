Мэр Воронежа Кстенин: в городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

В связи с атакой украинских беспилотников в Воронеже объявлено чрезвычайное положение, сообщил мэр города Вадим Кстенин. Сейчас комиссия проводит экспертизу ущерба после атаки. Об этом пишет ТАСС.

По данным Кстенина, все системы пострадавшего дома работают, ведется учет окон для замены. Специалистами проводится опрос жителей о целесообразности замены стекол, уже заказаны первые 30. В микрорайоне Тенистый организован штаб для жильцов, которые обнаружили повреждения.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что система ПВО отбила атаку украинских дронов над Воронежем, в результате которой были разрушены несколько жилых домов и пострадала девочка 2013 года рождения. Минобороны РФ подтверждало сбитие трех украинских БПЛА.