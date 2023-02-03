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Австрия против вступления Украины в Евросоюз в ускоренном порядке

03 февраля 2023 13:52
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Австрия против вступления Украины в Евросоюз в ускоренном порядке. Об этом в ходе выступления в Национальном совете заявил Глава МИД Александер Шалленберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австрия против вступления Украины в Евросоюз в ускоренном порядке-1

По его мнению, у Украины не должно быть привилегированного положения в данном вопросе, поскольку это нечестно по отношению к другим странам. Сегодня, 3 февраля, в Киеве пройдет саммит ЕС – Украина, где вступление страны в Евросоюз станет одним из ключевых вопросов. Многие европейские государства по-прежнему настаивают, что Украина не сможет стать членом объединения в ближайшее время.

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# Международная политика # Александер Шалленберг # Фотофакт

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