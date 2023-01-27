Призывают не болеть за нее. Почему беглые желают проигрыша Соболенко на соревнованиях?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим здоровые силы Запада и перспективы для Беларуси в восточном направлении. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и испанский журналист Хосе Мигель Вильярройя.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ты видел, какую сейчас цель атаки выбрали змагары? Наша блестящая Арина Соболенко. Они пишут всякие похабные статейки, призывают не болеть за нее. Она вышла в финал австралийского чемпионата. Они начинают копаться в биографии, в своих каналах гадских, где они публикуют про нее новости, там можно всякие реакции ставить. Они ставят только дизлайки. Это наша девушка, выросшая на нашей земле, тренировалась у нас. Она сейчас представляет Беларусь на самом уровне, мы должны все за нее болеть, а они гады, желают ей поражения. Какие они белорусские патриоты?
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Я вот думаю об этом. Первое – спорт вне политики. Второе – она же на вашей территории, на европейских, американских площадках выигрывает. И вы даже не можете похлопать в ладоши? Вот ты говоришь, что пишут гадости, кажется, что их много. Мне кажется, их там мало.
Григорий Азаренок:
Ты видел реакции: 1 и 3 000.
Евгений Пустовой:
Можно же создать что угодно. С одной стороны, это хорошо, это распространение информации. Но с другой стороны, эти все социальные медиа набивают авторитет для лопнутых пузырей. Как шарики.
Григорий Азаренок:
Понятно, что все эти беглые… Но болеть против своего спортсмена – это что при таких результатах?
Евгений Пустовой:
Феномен прост. Были люди, которые в 1812 желали, чтобы шаромыжники Наполеона превратили все храмы Российской империи в сортиры или конюшни. В 1942 году некоторые желали, чтобы Гитлер-освободитель быстрее дошел до Кремля. Повторяется одно и то же. Люди, выросшие на этой земле, но они не наши. Вот что с ними сделать, чтобы они поняли, что родная мать смотрит в глаза и говорит: сынок ці дачушка, калі ты павернешся тварам да маці? А іх цяне ў гэтую багну, дрыгву еўрапейскую, бо там сказалі нешта вялікае, важнае, а там ваша пагібель.
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