Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим здоровые силы Запада и перспективы для Беларуси в восточном направлении. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и испанский журналист Хосе Мигель Вильярройя.

Хосе Мигель Вильярройя, испанский журналист:

Я коммунист, мне посчастливилось прожить 4 года в Германии и посетить СССР. Я чувствую себя советским гражданином. Для меня Россия – коммунистическая страна. Я вижу, что Путин пытается отстоять и защитить интересы своих граждан и страны перед лицом империалистической агрессии. Россия видит расширение НАТО, замечает, что Украину хотят присоединить к НАТО, разместить свои точки на ее территории, тем самым став ближе к России. Спустя время Россия уже обнаружила на территории Украины американские лаборатории химических и биологических разработок. Поэтому одно, что могу сказать, он настоящий президент своей страны. Он защищает ее от внешних угроз, защищает своих людей. Многие его критикуют, но я считаю это абсурдным. Президент защищает свою страну и делает все возможное для ее безопасности.

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