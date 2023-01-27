Во Франции прошли факельные шествия против пенсионной реформы

Новости Франции. Французы протестуют против пенсионной реформы. По всей стране прошли факельные шествия – самая крупная демонстрация была организована в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там собрались более тысячи человек. Протестующие скандировали лозунги против повышения пенсионного возраста и сокращения льгот. Стоит отметить, что эта акция стала одной из многих. На некоторых французских предприятиях начались длительные забастовки, что привело к снижению производства электроэнергии и топлива.