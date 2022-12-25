Во Франции ограничили использование света – Макрон призвал экономить электричество

За неделю до рождества папа римский призывал католиков отметить праздник скромно. Мол, времена нынче не те и праздные траты лучше отложить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это касается прежде всего жителей Швеции, которым правительство в очередной раз напомнило о возможных отключениях света зимой. Политики отметили, что делали все, чтобы этого не случилось. Но, видимо, боятся, что где-то недоработают. Тем временем в Европе экономят все. В Германии в 2022 году ограничили уровень тепла в помещениях до 19 градусов. Исключение сделали только для больниц и школ. Холодно и в частных бассейнах, их нельзя отапливать газом или электричеством.

Не отстает и вторая экономика европейского союза. Во Франции огранили свет везде, где могли, в том числе в магазинах. Покупатели бродят буквально в потемках. Но, в принципе, что покупать, если дефицит был виден даже невооруженным взглядом. В такой ситуации лидер Пятой республики призвал сократить потребление энергии на 10 %. Как говорится, зачем больше зарабатывать, можно просто меньше тратить. Но и это вряд ли получится. Американское агентство «Блумберг» подсчитало, что энергетический кризис обойдется Европейскому союзу в триллион долларов. Но дальше – больше. Самый сложный период ждет ЕС впереди, вплоть до 2025 года. Такое мнение выразили финансовые аналитики из США.