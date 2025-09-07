На Дне белорусской письменности в Лиде назвали лауреатов национальной литературной премии

Свята хоць і прыпадае на першую нядзелю верасня, шырока адзначаць яго пачалі яшчэ напярэдадні, расказалi ў праграме Навiны «24 гадзiны» на СТБ.
Свята хоць і прыпадае на першую нядзелю верасня, шырока адзначаць яго пачалі яшчэ напярэдадні, расказалi ў праграме Навiны «24 гадзiны» на СТБ.
Цырымонію адкрыцця ўрачыстасцей правялі ў фармаце тэатралізаванага паказу. З галоўнай сцэны гучалі вершы беларускіх паэтаў, а таксама песні, напісаныя паводле іх твораў. Свята ў Лідзе аб'яднала тысячы гасцей з розных куткоў краіны.
Наталля Пяткевіч, першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі:
Мы могли посмотреть на этом празднике – Дне белорусской письменности – не только то, что издали наши авторы. Я думаю, что многие из вас смогли удивиться, сколько у нас белорусских писателей, белорусских поэтов. Кто-то пишет детективы, кто-то о любви, кто-то историю, кто-то о войне, кто-то детские книги. И все это издается.
Ігар Петрышэнка, першы намеснік генеральнага сакратара СНД:
С 1999 года функционирует Межгосударственный совет по сотрудничеству в сфере периодической печати, книга-издание, книга-распространение и полиграфии. И в рамках вот этого органа постоянно проводятся конкурсы. И вот книгоиздатели с Республики Беларусь на протяжении многих лет занимают призовые места. Это очень важный такой знаковый элемент, что любовь к книге, она демонстрируется именно благодаря вот таким крупным мероприятиям, благодаря таким праздникам.
Вырашылася і адна з галоўных інтрыг у сучаснай творчай супольнасці. Названы імёны лаўрэатаў Нацыянальнай літаратурнай прэміі. Гэта жаданая ўзнагарода – як для маладых аўтараў, так і для дасведчаных пісьменнікаў. На конкурс паступіла больш як семдзесят заявак. На галоўнай сцэне свята – назвалі найлепшыя творы паэзіі, драматургіі і публіцыстыкі. Адзначылі таксама дзіцячага пісьменніка і ўручылі ўзнагароду за «Лепшы дэбют».
Мікалай Чарняўскі, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі:
Я працую ў дзіцячай літаратуры, і недзе ўжо так с 1958 года. У мене выйшлі 70 кніг, вершаў, прозы.
Вадзім Баравік, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі:
Я, как коренной минчанин, посвятил сборник в том числе и нашей столице. Сборник разноплановый, это и лирика, и социальная поэзия, что-то о нашей прекрасной природе, о Беларуси, о Минске.
Урачыстая цырымонія закрыцця свята адбудзецца ўвечары. На галоўнай сцэне адбудзецца перадача вымпела сталіцы наступнага Дня пісьменства – Касцюковічам, дзе таксама нарадзіліся і тварылі вядомыя беларускія пісьменнікі і паэты, якія праслаўлялі родны край у сваіх творах.