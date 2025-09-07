Лукашэнка: Дзень беларускага пісьменства звяртае нас да гістарычнай памяці і традыцый продкаў

Свята, якім па праву можа ганарыцца краіна. Дзень беларускага пісьменства адзначае Беларусь, расказалi ў праграме Навiны «24 гадзiны» на СТБ. Сёлета яго прымае гасцінная гродзенская зямля – вядомы сваёй багатай гісторыяй горад Ліда. Як адзначыў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да ўдзельнікаў урачыстасцей, Дзень беларускага пісьменства – свята друкаванага слова, культуры і духоўнасці нашай нацыі.
Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
«Гэта знакавая падзея зноў і зноў звяртае кожнага з нас да гістарычнай памяці і традыцый продкаў, спрадвечных чалавечых каштоўнасцей, якія ў тым ліку праз кнігу выхоўваюцца з маленства: добразычлівасць і імкненне да ведаў, павага да чалавека і яго працы, сумленнасць і любоў да Бацькаўшчыны. Упэўнены, што адказнае і пераканаўчае слова пісьменнікаў, ваша цвёрдая патрыятычная пазіцыя і надалей будуць спрыяць умацаванню адзінства беларускага народа і развіццю роднай краіны».