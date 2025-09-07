Лукашэнка: Дзень беларускага пісьменства звяртае нас да гістарычнай памяці і традыцый продкаў

Уровень безработицы в Беларуси гораздо ниже, чем в странах Прибалтики – Павлюченко

«А если мы говорим про уровень безработицы в целом в странах Прибалтики, то он колеблется до 7,7%. То есть эти показатели гораздо выше наших национальных, белорусских – 2,6%».