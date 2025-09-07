Прямой эфир

Лукашэнка: Дзень беларускага пісьменства звяртае нас да гістарычнай памяці і традыцый продкаў

07 сентября 2025 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свята, якім па праву можа ганарыцца краіна. Дзень беларускага пісьменства адзначае Беларусь, расказалi ў праграме Навiны «24 гадзiны» на СТБ. Сёлета яго прымае гасцінная гродзенская зямля – вядомы сваёй багатай гісторыяй горад Ліда. Як адзначыў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да ўдзельнікаў урачыстасцей, Дзень беларускага пісьменства – свята друкаванага слова, культуры і духоўнасці нашай нацыі.

Лукашэнка: Дзень беларускага пісьменства звяртае нас да гістарычнай памяці і традыцый продкаў-2

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
«Гэта знакавая падзея зноў і зноў звяртае кожнага з нас да гістарычнай памяці і традыцый продкаў, спрадвечных чалавечых каштоўнасцей, якія ў тым ліку праз кнігу выхоўваюцца з маленства: добразычлівасць і імкненне да ведаў, павага да чалавека і яго працы, сумленнасць і любоў да Бацькаўшчыны. Упэўнены, што адказнае і пераканаўчае слова пісьменнікаў, ваша цвёрдая патрыятычная пазіцыя і надалей будуць спрыяць умацаванню адзінства беларускага народа і развіццю роднай краіны».

# Александр Лукашенко # День белорусской письменности

Другие новости рубрики

Все новости
Уровень безработицы в Беларуси гораздо ниже, чем в странах Прибалтики – Павлюченко
07 сентября 2025 07:33

Уровень безработицы в Беларуси гораздо ниже, чем в странах Прибалтики – Павлюченко

Павлюченко: уровень малообеспеченности населения Беларуси за 30 лет уменьшился в 10 раз
07 сентября 2025 07:25

Павлюченко: уровень малообеспеченности населения Беларуси за 30 лет уменьшился в 10 раз

«Каждая цифра – реальная помощь». Наталия Павлюченко рассказала, почему выбрала социальную сферу
07 сентября 2025 07:17

«Каждая цифра – реальная помощь». Наталия Павлюченко рассказала, почему выбрала социальную сферу