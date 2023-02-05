СМИ опубликовали варианты поставок истребителей F-16 Украине

Немецкие батареи «Патриот» были замечены в окрестностях города Замость на юго-востоке Польши. А еще БТР, БМП, грузовики – целый эшелон разного рода военный техники на территории соседней страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Это еще раз доказывает, что НАТО продолжает перебрасывать вооружения к нашей границе, где базируется совместная белорусско-российская группировка войск. Более того, на неделе стало известно, что в Польше военные расходы в этом году достигнут 4 % ВВП. Об этом заявил премьер страны. В 2021 году Варшава и без того перевыполнила план, потратив на оборонку 2,4 % от общих доходов. Что выше, чем в среднем тратят члены НАТО. В 2023 году Польша планировала потратиться еще больше – выделить 3 % ВВП, но прыгнула даже выше головы. Поводом для такой милитаризации польские власти считают боевые действия на Украине, хотя, казалось бы, а им-то что.

Ольга Коршун:

Но планы Варшавы уже давно и всем хорошо известны. Об этом не раз писали даже местные СМИ. Западная Украина, а заодно и Западная Беларусь входит в зону интересов Польши. Одна из последних статей в местном издании на эту тему вышла еще в декабре. Автор утверждает, что уже даже даты известны польского похода на Киев. Ну и держим в уме то, что Варшава в этом году собирается увеличить армию до 300 тысяч человек, что автоматически выведет ее в лидеры в Европе по количеству военных. Так что как раз таки нам стоит волноваться из-за непомерных военных амбиций соседа. Но мы держим себя в руках. Только оборона и ничего больше.

Ольга Коршун:

А тем временам в Европе продолжаются страсти по Украине. Если на прошлой неделе решали судьбу европейских и американских танков, то дальше – больше. Киевский режим просит у Запада истребители F-16. Настойчиво и, впрочем, уже давно, но ни в Старом, ни в Новом Свете единства по этому вопросу нет. Джо Байден категорически против, как и Олаф Шольц. На неделе они оповестили об этом остальных, но доверять в этом мире никому не стоит. Им так подавно. История с «Леопардами» тому явное подтверждение. Оборона Шольца держалась недолго. Тем более, что в СМИ уже появляется информация о возможных вариантах поставки истребителей F-16 на Украину. «Политико» опубликовало статью, в которой говорится, что США сами поставлять авиацию не будут, а вот другим странам могут разрешить. Об этом сообщил анонимный источник из Пентагона.