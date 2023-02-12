В Турции спасли 10-летнюю девочку через 150 часов после землетрясения

Новости Турции. В Турции также продолжают искать выживших. Количество погибших там уже превысило 24 тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь Анкаре предложили 45 государств. В их числе и Беларусь. В пострадавших районах работает и наш отряд особого назначения «ЗУБР». Экстренные службы на руинах снова и снова объявляют минуту тишины в надежде услышать хоть какие-то сигналы от погребенных под завалами.