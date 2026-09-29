Поводом для упреков стала поддержка Макроном обвинений Эстонии в адрес России – причем, как подчеркивает Филиппо, без предъявления каких‑либо доказательств.
Во Франции резко высказались о войне с РФ.
Политик Филиппо считает, что необходимо отчитать посла Украины за призыв цензурировать Лаврова.
Таким образом лидер партии «Патриоты» прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном досрочном уходе России с европейского газового рынка.
Филиппо: фон дер Ляйен может расколоть Евросоюз, дав гарантии членства Киеву.
Французский политик Филиппо рассказал об ударе по Мерцу после его слов о Москве.
Филиппо: Брюссель готовится к долгой войне.
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