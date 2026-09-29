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Новости по тегу #Флориан Филиппо

Филиппо раскритиковал политику президента Франции: «Он сам хочет войны»
29 сентября 2026 18:44

Филиппо раскритиковал политику президента Франции: «Он сам хочет войны»

Филиппо: угрозу для ЕС представляют проевропеисты, а не Россия
18 апреля 2026 16:00

Филиппо: угрозу для ЕС представляют проевропеисты, а не Россия

Во Франции требуют от посла Украины объяснений после интервью Лаврова
28 марта 2026 09:21

Во Франции требуют от посла Украины объяснений после интервью Лаврова

Филиппо призвал Францию снять санкции с РФ после слов Путина о газе
05 марта 2026 10:57

Филиппо призвал Францию снять санкции с РФ после слов Путина о газе

Филиппо объяснил, чем грозит обещание фон дер Ляйен принять Киев в ЕС
26 января 2026 08:14

Филиппо объяснил, чем грозит обещание фон дер Ляйен принять Киев в ЕС

Вайдель нанесла сильный удар по Мерцу предложением вступить в ВСУ – Филиппо
11 октября 2025 12:09

Вайдель нанесла сильный удар по Мерцу предложением вступить в ВСУ – Филиппо

ЕС готовится к долгой войне – Филиппо
31 августа 2025 11:13

ЕС готовится к долгой войне – Филиппо

Во Франции заявили, что Евросоюз надо уничтожить
30 июля 2024 12:37

Во Франции заявили, что Евросоюз надо уничтожить

Странам ЕС навязывают продиктованную США внешнюю политику – французский политик Филиппо
12 марта 2024 19:08

Странам ЕС навязывают продиктованную США внешнюю политику – французский политик Филиппо

Филиппо: Запад не ведет расследование по «Северным потокам» из-за вины США
11 марта 2024 08:48

Филиппо: Запад не ведет расследование по «Северным потокам» из-за вины США

ЕС планирует принять новый пакет санкций против РФ до 24 февраля
05 февраля 2024 09:22

ЕС планирует принять новый пакет санкций против РФ до 24 февраля

Во Франции рассказали, почему Германия хочет вступить в войну с РФ
16 января 2024 10:36

Во Франции рассказали, почему Германия хочет вступить в войну с РФ