В Турции под завалами нашли живым 7-месячного мальчика

В Турции ни на минуту не прекращает поиск пострадавших белорусский отряд специального назначения «ЗУБР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Турции ни на минуту не прекращает поиск пострадавших белорусский отряд специального назначения «ЗУБР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кинологические расчеты МЧС Беларуси ведут разведку секторов, где потенциально могут находиться выжившие. Если есть хоть малейшая надежда, к месту для разбора завалов оперативно прибывают оснащенные группы.
Напомним, количество погибших в Турции уже превысило 24 тысячи. Но борьба за жизнь продолжается. Например, этот 7-месячный мальчик провел под завалами около шести дней. Спасатели нашли его живым после очередной минуты тишины.
Землетрясение в Турции признано одним из сильнейших почти за сто лет. Экономический ущерб может составить более четырех миллиардов долларов.
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