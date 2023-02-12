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В Турции под завалами нашли живым 7-месячного мальчика

12 февраля 2023 13:17
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В Турции ни на минуту не прекращает поиск пострадавших белорусский отряд специального назначения «ЗУБР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции под завалами нашли живым 7-месячного мальчика-1

Кинологические расчеты МЧС Беларуси ведут разведку секторов, где потенциально могут находиться выжившие. Если есть хоть малейшая надежда, к месту для разбора завалов оперативно прибывают оснащенные группы.

В Турции под завалами нашли живым 7-месячного мальчика-4

Напомним, количество погибших в Турции уже превысило 24 тысячи. Но борьба за жизнь продолжается. Например, этот 7-месячный мальчик провел под завалами около шести дней. Спасатели нашли его живым после очередной минуты тишины.

В Турции под завалами нашли живым 7-месячного мальчика-7

Землетрясение в Турции признано одним из сильнейших почти за сто лет. Экономический ущерб может составить более четырех миллиардов долларов.

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# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

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