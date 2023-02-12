В Турции под завалами нашли живым 7-месячного мальчика

В Турции ни на минуту не прекращает поиск пострадавших белорусский отряд специального назначения «ЗУБР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кинологические расчеты МЧС Беларуси ведут разведку секторов, где потенциально могут находиться выжившие. Если есть хоть малейшая надежда, к месту для разбора завалов оперативно прибывают оснащенные группы.