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«Пока российская военная машина не остановится». Зеленский попросил для Москвы очередной пакет санкций

16 марта 2022 20:30
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В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов.  

Украина настаивает на прямом диалоге Путина и Зеленского. Если такая встреча состоится, то Беларусь готова предоставить площадку в любом месте и в любое время. Впрочем, как делала это не раз.  

«Пока российская военная машина не остановится». Зеленский попросил для Москвы очередной пакет санкций-1

Переговоры российской и украинской делегаций идут с конца февраля. Три раунда прошли в нашей стране. Сейчас переговоры проходят в онлайн-формате.  

Мединский раскрыл подробности переговоров России и Украины.  

«Пока российская военная машина не остановится». Зеленский попросил для Москвы очередной пакет санкций-4

Однако у Зеленского свой план Б и далеко не мирный. Накануне Президент Украины провел встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении, а также польским вице-премьером Качиньским в Киеве. А 16 марта обратился к Конгрессу США.  

«Пока российская военная машина не остановится». Зеленский попросил для Москвы очередной пакет санкций-7

Владимир Зеленский, президент Украины:  
Необходимы новые санкции, новый пакет. Это необходимо каждый день делать, пока российская военная машина не остановится.  

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Лавров: на российско-украинских переговорах сейчас обсуждаются конкретные формулировки, которые близки к согласованию  

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Петр Фиала # Янез Янша # Ярослав Качиньский # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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