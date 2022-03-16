«Пока российская военная машина не остановится». Зеленский попросил для Москвы очередной пакет санкций

В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов.
Украина настаивает на прямом диалоге Путина и Зеленского. Если такая встреча состоится, то Беларусь готова предоставить площадку в любом месте и в любое время. Впрочем, как делала это не раз.
Переговоры российской и украинской делегаций идут с конца февраля. Три раунда прошли в нашей стране. Сейчас переговоры проходят в онлайн-формате.
Мединский раскрыл подробности переговоров России и Украины.
Однако у Зеленского свой план Б и далеко не мирный. Накануне Президент Украины провел встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении, а также польским вице-премьером Качиньским в Киеве. А 16 марта обратился к Конгрессу США.