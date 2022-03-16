«Пока российская военная машина не остановится». Зеленский попросил для Москвы очередной пакет санкций

В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов. Украина настаивает на прямом диалоге Путина и Зеленского. Если такая встреча состоится, то Беларусь готова предоставить площадку в любом месте и в любое время. Впрочем, как делала это не раз.

Переговоры российской и украинской делегаций идут с конца февраля. Три раунда прошли в нашей стране. Сейчас переговоры проходят в онлайн-формате. Мединский раскрыл подробности переговоров России и Украины.