В Чернигове нацисты расстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом. Есть погибшие .

В Украине продолжается спецоперация. Российские военные берут под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западные покровители продолжают накачивать страну тяжелым вооружением. Посылают наемников. Толкают к кровопролитию. В конгрессе заявили, что рассматривают варианты поставки высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи. Путин в очередной раз заявил, что Киев мог использовать ядерное оружие против России.

Владимир Путин, президент России:

Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие. Им поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведанными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

На Украине действовала сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний.

Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести, но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия. Наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной, их покровителями США и НАТО. Причем с показным и циничным пренебрежением. Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны.

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