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В Чернигове нацисты расстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом. Есть погибшие

16 марта 2022 19:23
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В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов.  

В Чернигове нацисты расстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом. Есть погибшие-1

В стране действует целая сеть нацистских организаций. В Чернигове бандеровский эскадрон смерти расстрелял людей, которые стояли в очереди за хлебом. 10 человек погибли. Еще столько же пострадали в результате обстрела Макеевки.  

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# Международная политика # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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