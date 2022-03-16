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В Киевской области прекратилась эвакуация мирных жителей – комендантский час

16 марта 2022 18:03
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В Украине продолжается спецоперация. Российские военные берут под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Киевской области прекратилась эвакуация мирных жителей – комендантский час-1

Беларусь продолжает принимать у себя граждан соседней страны. За последние 24 часа в Беларусь прибыли 300 украинцев. Но вот эвакуация мирных жителей 16 марта поставлена на паузу в Киевской области в связи с введением комендантского часа.  

Более 200 белорусов до сих пор остаются в Украине. Подробности здесь.  

# Международная политика # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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