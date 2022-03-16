В Киевской области прекратилась эвакуация мирных жителей – комендантский час

В Украине продолжается спецоперация. Российские военные берут под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь продолжает принимать у себя граждан соседней страны. За последние 24 часа в Беларусь прибыли 300 украинцев. Но вот эвакуация мирных жителей 16 марта поставлена на паузу в Киевской области в связи с введением комендантского часа.