Лавров: в Декларации о независимости Украины записано, что она будет военно-нейтральным государством

В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов.
В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов.
Пока одни поставляют в Украину оружие, а другие стреляют из него по мирным жителям, юристы, военные и эксперты ночами между раундами переговоров России и Украины ведут сверку позиций и ищут компромиссы. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, обсуждается нейтральный статус Украины в увязке с гарантиями безопасности для Киева. И надежда на компромисс в этом вопросе тоже есть.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Напомню, что в Декларации о независимости Украины, которая была принята до Беловежских соглашений, черным по белому записано, что Украина будет внеблоковым военно-нейтральным государством. И эта декларация во всех последующих документах, которые характеризовали становление украинской государственности, всегда перечислялось среди базовых документов украинского государства.
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