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Лавров: в Декларации о независимости Украины записано, что она будет военно-нейтральным государством

16 марта 2022 19:27
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В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов.  

Лавров: в Декларации о независимости Украины записано, что она будет военно-нейтральным государством-1

Пока одни поставляют в Украину оружие, а другие стреляют из него по мирным жителям, юристы, военные и эксперты ночами между раундами переговоров России и Украины ведут сверку позиций и ищут компромиссы. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, обсуждается нейтральный статус Украины в увязке с гарантиями безопасности для Киева. И надежда на компромисс в этом вопросе тоже есть.  

Лавров: в Декларации о независимости Украины записано, что она будет военно-нейтральным государством-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Напомню, что в Декларации о независимости Украины, которая была принята до Беловежских соглашений, черным по белому записано, что Украина будет внеблоковым военно-нейтральным государством. И эта декларация во всех последующих документах, которые характеризовали становление украинской государственности, всегда перечислялось среди базовых документов украинского государства.  

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# Международная политика # Сергей Лавров # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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