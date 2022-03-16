Лавров: в Декларации о независимости Украины записано, что она будет военно-нейтральным государством

В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов.